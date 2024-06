Le MVP de la nuit | Nikola Jokic, le Monsieur Propre du triple-double

Certains retiendront son « poster dunk » sur Alperen Sengun, son deuxième dunk de la saison. Mais Nikola Jokic a fait bien plus que ça pour abattre les Rockets cette nuit : une nouvelle démonstration de basket.

« Je crois qu’on a mis six paniers à 3-points dans le premier quart-temps. Notre défense n’était pas au niveau attendu. Mais je suis content de notre attaque, c’est la raison pour laquelle on a gagné », analysait le Serbe.

Il faut dire que le MVP des dernières Finals a largement contribué à la bonne tenue offensive de son équipe : 32 points (12/19 aux tirs), 15 passes décisives et 10 rebonds, 50 d’évaluation et +29 lorsqu’il était sur le parquet. Au repos en raison de douleurs au dos lors du match face aux Clippers dimanche soir, le pivot des Nuggets a signé son 7e triple-double de la saison. Tous les autres joueurs de la ligue en ont cumulés huit…

« C’est un basket assez facile quand on a quelqu’un d’aussi bon au ‘floater’, mais aussi aussi bon à la passe », pouvait remarquer Michel Porter Jr. auteur de 30 points et 10 rebonds.

Le plus impressionnant dans son match est qu’il n’a pas perdu le moindre ballon. Il s’agissait de son 3e triple-double en carrière avec au moins 30 points et pas un seul « turnover ». Personne d’autre n’en a fait autant ces 40 dernières années. Cette nuit, son équipe a enregistré 37 passes décisives et perdu seulement 4 ballons.

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 20.0 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.9 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 ★ DEN 79 35 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 Total 675 31 55.7 35.0 82.7 2.6 8.1 10.7 6.9 2.7 1.2 2.9 0.7 21.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.