Le « Fear Pack » mis en avant par Jordan Brand pourrait bien effectuer son retour sur la fin d’année 2023, un peu plus de dix ans après sa sortie initiale. Ce coffret comportait les Air Jordan 3 et 4, assorties de tiges noires et de finitions respectivement en orange, blanc et rouge.

La Air Jordan 3 du même nom va lancer le bal avec sa tige noir et son revêtement en imprimé éléphant en noir et gris à la base du talon et de l’avant du pied. L’ensemble reposant sur une semelle en gris et noir est complété par des finitions en orange, pour faire ressortir les œillets ou encore les logos « Jumpman » sur la languette et au niveau du talon.

La Air Jordan 3 « Fear Pack » va réinvestir le marché américain ce samedi au prix de 210 dollars.

(Via NiceKicks)