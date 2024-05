Black Week basket4ballers : des centaines d’articles en promotion jusqu’à -50%

Avec le code BF23, valable sur tous les articles en promotion, une réduction supplémentaire de 20% s’ajoute aux promotions déjà en place sur Basket4ballers, spécialiste basket performance et lifestyle. La Black Week, c’est du du 17 au 23 novembre 2023 des réductions sur des centaines d’articles pouvant aller jusqu’à -50%..

Tour d’horizon des meilleures offres, des paires performance « signature », aux classiques Jordan 1, en passant par les maillots actuels ou rétro des joueurs NBA.

Toutes les promos sont disponibles sur cette page

Du côté de la performance, on retrouve la toute dernière Nike LeBron 21 Freshwater à 152€ au lieu de 200€. Sa grande sœur, la LeBron 20 Chosen One , s’affiche elle aussi au même prix. Chez Jordan brand, la Tatum 1 Home Team , passe de 120 à 86,40€, et la Luka 2 Space Hunter est quant-à elle disponible à 98,80€ au lieu de 130€. Pour les amateurs de chaussures Puma, la nouvelle All-Pro, plébiscitée comme une des paires les plus abouties de cette saison, voit-elle son prix passer à 106,40€ pour l’ édition Player Exclusive de Scoot Henderson , et 98,80€ pour le coloris Primary . Côté paires enfant, on note que l’excellente Ja 1 Bright Mandarin passe de 90 à 68,40€.

Du côté des sneakers et des paires rétro, une large sélection de Jordan 1 est concernée par ces promotions. La Jordan 1 Low Alternate Royal Toe passe sous la barre des 100€, et la Jordan 1 Mid SE Craft Cement Grey voit son prix passer de 150 à 114€. Chez Nike, la mythique Air More Uptempo ’96 OG voit son prix baisser d’une cinquantaine d‘euros pour passer sous la barre des 130€.

Le plein de maillots à prix cassés

Pour les fans NBA d’aujourd’hui comme d’hier, de nombreux maillots font partie de cette sélection Black Week. C’est le cas notamment du maillot Icon de Stephen Curry , à 75,60€, ou du maillot 2023 de Devin Booker aux Suns , disponible à 60,80€. Pour les maillots rétro, proposés par Mitchell and Ness, on retrouve un magnifique maillot Authentic de Jordan aux Bulls à 140€ au lieu de 250, un Swingman de Dennis Rodman, toujours aux Bulls, à 46€, ou encore le mythique maillot de Tracy McGrady aux Raptors , à 46€ lui aussi.