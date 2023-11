Les Cavaliers marchent de nouveau sur les Warriors

Comme lors du premier duel entre les deux équipes dans l’Ohio, les Cavaliers ont dominé le deuxième quart temps (38-21 cette nuit, 28-15 il y a six jours) pour prendre le contrôle de la rencontre. C’est encore une fois leur défense et leur taille qui a gêné les Warriors.

Malgré un sursaut en troisième quart temps derrière Stephen Curry (30 points), Golden State a de nouveau laissé filer les Cavaliers en fin de match. Cleveland a marqué 32 points sur les 20 ballons perdus adverses.

Si les Warriors ont viré en tête après les douze première minutes (31-30), notamment grâce à une moisson au rebond offensive (6 prises pour 11 points), le deuxième quart temps est une autre histoire. Les Cavaliers haussent le ton en défense, rendant l’attaque de Golden State stagnante et muette (7/20 aux tirs). Les hommes de JB Bickerstaff déroulent alors de l’autre côté face à des Warriors incapable de ralentir les drives. Caris LeVert, Donovan Mitchell et Darius Garland se régalent et Cleveland passe un 14-2 à Golden State pour prendre 17 points d’avance (68-51).

À l’image d’un Draymond Green survolté, les Dubs reviennent sur le terrain avec une intensité décuplée. Ils passent un 14-4 aux Cavs en cinq minutes grâce à Stephen Curry, qui finira le quart temps avec 13 points marqués (72-66). L’ailier fort dérape toutefois avec Donovan Mitchell et sur un « review » vidéo des arbitres, il écope de sa deuxième faute technique synonyme d’expulsion. Chris Paul prend alors le relais de Draymond Green, et les Warriors enchainent un 12-1 pour reprendre l’avantage (83-82).

Dans le dur, les Cavs ont le mérite de ne pas paniquer. Une claquette de Caris LeVert au buzzer du troisième quart-temps, suivi de deux 3-points de Dean Wade leur redonnent le contrôle des opérations (90-83). Les Warriors ne s’en remettront pas. Dix points d’Evan Mobley et une défense intraitable leur permettent de repartir du Chase Center avec une victoire méritée (118-100).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le trou d’air des Warriors. Avec neuf minutes à jouer en deuxième quart temps, Klay Thomspon s’embourbe dans une isolation de dix secondes face à Caris LeVert. Ce dernier devient l’ombre du « Splash Brother » et le contre avec autorité. Cette action a symbolisé l’attaque à l’envers des Warriors en première mi-temps. Aucun mouvement, très peu de passes, et beaucoup de un-contre-un, de quoi engendrer une maladresse logique et des pertes de balles. Si la défense des Cavs y était pour beaucoup, les Warriors ont lors de chaque match cette saison perdue leur identité et leur intensité pendant de longues minutes. Avec leurs quatre prochains matchs face aux Wolves et au Thunder, les hommes de Steve Kerr vont vite devoir trouver plus de régularité.

– L’expulsion de Draymond Green. Après une première faute technique pour s’être plaint de façon trop virulente auprès des arbitres, l’ailier fort a reçu une deuxième faute technique dans le troisième quart-temps, synonyme d’expulsion. Alors qu’il avait poussé Donovan Mitchell sans être pris par la patrouille, l’arrière de Cleveland est venu faire faute sur l’action suivante, poussant les arbitres à revoir les agissements de son adversaire.

– La force collective de Cleveland. Face à des Warriors qui ont un mal fou à stopper les drives adverses, les extérieurs de Cleveland ont fait un festival. Donovan Mitchell (21 points, 6 rebonds, 5 passes) et Darius Garland (19 points, 7 rebonds, 4 passes) ont montré l’exemple en début de match, avant de voir Caris LeVert faire encore mieux en deuxième quart-temps où il marquera 10 de ses 22 points. Jarrett Allen (12 points) s’est lui aussi montré en premier quart-temps, alors qu’Evan Mobley (19 points) a brillé en début de quatrième pour tuer le match. À côté de ces cinq joueurs, Max Strus (14 points, 7 rebonds) a également su trouver les brèches de loin.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.