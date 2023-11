Les Grizzlies peuvent souffler après leur première victoire de la saison

Il faut voir l’enthousiasme du banc des Grizzlies pour se rendre compte de la portée symbolique de cette première victoire. Dans les dernières minutes de cette seconde rencontre de suite à Portland, les remplaçants sont restés debout pour saluer le travail de Desmond Bane, Jaren Jackson Jr. et Luke Kennard, décisifs dans les derniers instants.

Alors que les deux équipes étaient à égalité à quatre minutes de la fin, les visiteurs ont signé un 12-0 pour s’imposer enfin. La première victoire de leur saison, après six revers pour démarrer.

« Je suis fier de ces gars et de la façon avec laquelle on est restés soudés dans le vestiaire et positifs malgré tout. C’est bon de débloquer le compteur. On a beaucoup appris. Beaucoup de gars se voient offrir de nouvelles opportunités. Je suis content de notre progression et de la façon avec laquelle on a joué ce soir. Maintenant, on doit rentrer à la maison, se reposer et se préparer pour mercredi (ndlr : réception du Heat) », affiche Desmond Bane, meilleur marqueur de la rencontre (30 points à 13/27 aux tirs).

Une performance « phénoménale » de sa part, selon son coach Taylor Jenkins qui distribue les louanges à ses joueurs. « J’ai trouvé que c’était un bel effort collectif. Marcus (Smart) a donné le ton, il a provoqué une faute offensive importante pour nous. Jaren, Biz… », énumère le technicien, en évoquant le nouvel arrivant, Bismack Biyombo.

« On doit célébrer ça, on sait à quel point c’est dur de gagner dans cette ligue »

Ce dernier, titulaire aux côtés d’un défenseur de l’année en titre inspiré en attaque (27 points à 11/18 aux tirs et 7 rebonds), a signé une première de qualité avec ses 8 points (3/6), 11 rebonds, 4 passes et 3 contres.

Une présence dans la raquette et aux rebonds appréciée par Desmond Bane, conscient que son équipe souffre en la matière depuis le début de l’année, Steven Adams étant bloqué à l’infirmerie.

« Et la capacité à changer en défense avec ces gars a été phénoménale. On a été meilleurs pour contenir le porteur de balle », poursuit Taylor Jenkins qui voulait jouer « plus grand » pour ce match. Il a par exemple pu compter sur Santi Aldama (7 points et 5 rebonds) pour la première fois de la saison.

« On doit célébrer ça, on sait à quel point c’est dur de gagner dans cette ligue. On va profiter de cette victoire, c’est certain. Les deux premières semaines ont été difficiles. Mais comme je l’ai dit, nos gars sont résilients. Ils réagissent. On s’est montrés compétitifs tous les soirs, même si les résultats n’ont pas toujours été au rendez-vous », ajoute Taylor Jenkins.

Memphis était la seule équipe de la ligue à ne pas avoir encore gagné. Les Grizzlies n’avaient pas perdu autant de matchs de suite pour démarrer depuis que l’équipe de 2002/03 avait commencé par un 0-13.