Les précieux rebonds de Deandre Ayton

Après trois rencontres, les Blazers et Deandre Ayton n’avaient pas encore gagné cette saison. Et pour l’emporter face aux Raptors, il a fallu une épaisse performance du pivot, qui a gobé 23 rebonds (dont sept offensifs), soit son nouveau record en carrière dans ce domaine. Il ajoute 10 points et 2 contres à sa ligne de statistiques.

« Sa présence a été ressentie partout sur le parquet », déclare Chauncey Billups pour The Oregonian. « Ce sont des choses qu’on va attendre de lui. Chaque rebond qui traîne, il doit se jeter dessus. Et le reste va suivre. Il était concentré pendant toute la partie. »

L’ancien des Suns a été décisif en dernier quart-temps alors qu’il n’a pas marqué et n’a joué que sept minutes.

Comment ? En prenant sept rebonds, dont deux offensifs très précieux dans les 80 dernières secondes de la partie, qui ont permis aux Blazers de marquer quatre points sur seconde chance, afin de totalement écarter les Raptors.

« Il a été le héros caché du match avec ses rebonds », assure Malcolm Brogdon qui a marqué, comme Jerami Grant, après un des rebonds offensifs de son coéquipier en fin de match. « Il a dominé au rebond pendant toute la rencontre. »

Deandre Ayton n’a pas été le seul à se montrer dans ce succès. Scoot Henderson, avec 11 points, a peut-être réalisé son meilleur match, quand le duo Jerami Grant – Malcolm Brogdon a inscrit 43 points.

« Au fond, on s’appuie sur l’expérience », explique l’ancien joueur de Boston, qui pensait être transféré aux Clippers cet été. « Dans ce match, on s’est reposé sur les vétérans, c’est-à-dire sur moi et Grant globalement. On a su conclure. Chacun a fait sa part. »

Deandre Ayton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 71 31 58.5 0.0 74.6 3.1 7.1 10.3 1.8 2.9 0.9 1.8 0.9 16.3 2019-20 PHX 38 33 54.6 23.1 75.3 3.9 7.6 11.5 1.9 3.1 0.7 2.1 1.5 18.2 2020-21 PHX 69 31 62.6 20.0 76.9 3.3 7.2 10.5 1.4 2.8 0.6 1.5 1.2 14.5 2021-22 PHX 58 30 63.4 36.8 74.6 2.6 7.7 10.2 1.5 2.5 0.7 1.6 0.7 17.2 2022-23 PHX 67 30 58.9 29.2 76.0 2.6 7.4 10.0 1.7 2.8 0.6 1.8 0.8 18.0 2023-24 POR 3 25 60.0 0.0 100.0 3.0 9.0 12.0 1.3 4.0 1.7 1.7 0.7 8.3 Total 306 31 59.7 26.3 75.6 3.0 7.4 10.4 1.6 2.8 0.7 1.7 1.0 16.6

