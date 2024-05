Malcolm Brogdon s’était préparé (deux fois) à rejoindre les Clippers

En juin, les Celtics ont envoyé Malcolm Brogdon aux Clippers, afin de récupérer Kristaps Porzingis dans un échange en triangle. Finalement, on le sait, ce transfert a échoué et Boston a été obligé d’en remonter un autre, pour enfin faire venir le Letton, avec le départ de Marcus Smart vers Memphis.

La franchise de Los Angeles, elle, aurait reculé devant l’état de santé du meilleur sixième homme de la saison passée. C’est le premier rendez-vous manqué entre l’extérieur et les Clippers. Le second, ce sera au moment du transfert de Jrue Holiday vers le Massachusetts.

Car l’ancien d’Indiana pensait alors que l’équipe de Kawhi Leonard et Paul George allait vouloir le récupérer.

« Totalement », explique-t-il à ClutchPoints. « Quand Holiday a quitté Milwaukee, je savais que les Celtics étaient intéressés. J’ai compris qu’ils pourraient l’obtenir puisqu’ils étaient prêts à me lâcher. Je suis un gars qui a la réputation d’être un bon vétéran dans cette ligue. J’ai de la valeur. Donc une équipe comme Portland pouvait soit me garder comme un bon vétéran, soit m’échanger à nouveau. Je savais que Boston serait de la partie (pour Jrue Holiday) donc je me préparais mentalement à être ici (à Los Angeles). »

Finalement, les Clippers ne sont pas revenus à la charge et Malcolm Brogdon a donc commencé la saison dans l’Oregon, avec un premier match à 20 points face aux… Clippers justement. Il est sous contrat jusqu’en 2025 et comme les Blazers sont en reconstruction, son avenir à Portland s’écrit forcément en pointillés.

Comment vit-il cela, après avoir déjà connu un été mouvement entre ses départs avortés et son transfert final ?

« J’essaie juste d’être un bon professionnel et je suis un gars qui s’appuie sur son travail. Donc bosser à la salle, c’est ma façon de m’adapter à tout ça. Si on est affuté et prêt pour chaque opportunité et chaque changement, alors tout va bien se passer, peu importe où on se trouve. Je garde la tête dans le guidon et je travaille. »

Malcolm Brogdon Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 MIL 75 26 45.7 40.4 86.5 0.6 2.2 2.8 4.2 1.9 1.1 1.5 0.2 10.2 2017-18 MIL 48 30 48.5 38.5 88.2 0.5 2.8 3.3 3.2 2.7 0.9 1.4 0.3 13.0 2018-19 MIL 64 29 50.5 42.6 92.8 1.0 3.5 4.5 3.2 1.6 0.7 1.4 0.2 15.6 2019-20 IND 54 31 43.8 32.6 89.2 0.9 4.0 4.9 7.1 1.8 0.7 2.4 0.2 16.5 2020-21 IND 56 35 45.3 38.8 86.4 1.0 4.2 5.3 5.9 2.0 0.9 2.1 0.3 21.2 2021-22 IND 36 34 44.8 31.2 85.6 0.9 4.2 5.1 5.9 2.0 0.8 2.1 0.4 19.1 2022-23 BOS 67 26 48.4 44.4 87.0 0.6 3.6 4.2 3.7 1.6 0.7 1.5 0.3 14.9 2023-24 POR 39 29 44.0 41.2 81.9 0.7 3.1 3.8 5.5 1.5 0.7 1.5 0.2 15.7 Total 440 29 46.3 39.0 87.3 0.8 3.4 4.2 4.7 1.9 0.8 1.7 0.2 15.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.