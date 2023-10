Les Spurs prolongent Zach Collins pour deux ans

À trois jours de leur premier match de la saison régulière, les Spurs ont décidé de re-signer Zach Collins pour 35 millions de dollars sur deux ans, indique ESPN. Soit jusqu’en 2026.

Étant donné son historique de blessures, sans doute que le bail n’est pas totalement garanti de la part des Spurs.

Cela reste tout de même une belle récompense pour l’intérieur de bientôt 26 ans (11.6 points, 6.4 rebonds, 2.9 passes décisives et 0.8 contre de moyenne en 2022/23), qui sera associé à Victor Wembanyama dans la raquette de San Antonio cette saison. On rappelle d’ailleurs que le 10e choix de la Draft 2017 avait été absent pendant quasiment deux ans, entre 2020 et 2022, à cause de multiples blessures à la cheville.

Recruté par les Spurs à l’été 2021 après son départ des Blazers, Zach Collins retrouve depuis ses sensations et il sort du meilleur exercice de sa carrière.

Avec cette prolongation à un an de la fin de son contrat, les dirigeants texans verrouillent en tout cas l’avenir d’un joueur qui peut être un autre élément-clé de leur reconstruction, après Devin Vassell quelques jours plus tôt.

Zach Collins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 POR 66 16 39.8 31.0 64.3 0.7 2.7 3.4 0.8 2.0 0.3 0.9 0.5 4.4 2018-19 POR 77 18 47.3 33.1 74.6 1.4 2.8 4.2 0.9 2.3 0.3 1.0 0.9 6.7 2019-20 POR 11 26 47.1 36.8 75.0 2.3 4.0 6.3 1.5 3.3 0.5 1.3 0.5 7.0 2021-22 SAN 28 18 49.0 34.1 80.0 1.6 3.8 5.5 2.2 2.4 0.5 1.6 0.8 7.8 2022-23 SAN 63 23 51.8 37.4 76.1 1.8 4.5 6.4 2.9 3.2 0.6 2.1 0.8 11.6 Total 245 19 47.7 34.2 74.9 1.4 3.4 4.8 1.6 2.5 0.4 1.3 0.7 7.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.