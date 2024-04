Accusé de viol, Arterio Morris est renvoyé par Kansas

Il était difficile d’imaginer une autre issue pour Arterio Morris, suspendu il y a quelques jours par Kansas suite à des accusations de viol… Sans surprise, Bill Self, l’entraineur des Jayhawks, a en effet annoncé vendredi que l’arrière, « freshman » à Texas la saison passée (4.6 points et 0.5 passe), avait été officiellement renvoyé du programme, alors qu’il a été arrêté et inculpé pour ces accusations.

« Quand nous avons été mis au courant des accusations qui entouraient Arterio Morris, nous l’avons suspendu du programme de basket de Kansas. Nous sommes désormais au courant qu’il a été arrêté et inculpé, et il a été renvoyé du programme », a en effet déclaré le coach de Kansas, dans un communiqué rapporté par le Topeka Capital-Journal. « Comme il s’agit d’une affaire juridique en cours, nous ne sommes pas en mesure de faire d’autres commentaires pour le moment. »

Nos confrères précisent également que le joueur a été libéré contre une caution de 75 000 dollars, et que son passage devant la justice est prévu pour le 18 octobre prochain.

Vedette chez les lycéens (classé au 18e rang des meilleurs joueurs de sa classe d’âge), Arterio Morris n’avait pas réussi à se faire une place à Texas la saison passée (11.8 minutes par match), pâtissant d’une rotation bouchée sur les postes 1/2 (Marcus Carr, Tyrese Hunter et Sir’Jabari Rice). À la relance, et alors qu’il faisait déjà l’objet d’une plainte pour agression sur son ancienne petite amie, il avait intégré le portail des transferts, espérant trouver une meilleure situation sportive chez des Jayhawks une nouvelle fois armés pour viser le titre.

Son départ du programme va en tout cas obliger Bill Self à resserrer sa rotation sur les postes extérieurs, même si les options de qualité sur ces postes ne manqueront assurément pas dans l’effectif des champions 2008 et 2022 (Nick Timberlake, Elmarko Jackson, Johnny Furphy ou encore Kevin McCullar Jr.).