Kevin Love bien conscient des turbulences liées au cas Damian Lillard à Miami

Kevin Love a trouvé chaussure à son pied à Miami, où il est arrivé en février dernier après avoir été libéré par Cleveland, suite à huit ans et demi de bons et loyaux services dans l’Ohio.

En Floride, l’intérieur a trouvé l’équilibre idéal, sur et hors des terrains, parvenant encore à apporter au sein d’une équipe qui a réussi à se hisser en finale NBA. Autant d’éléments qui l’ont incité à poursuivre l’aventure cet été en signant un contrat de deux ans pour 7.8 millions de dollars.

« J’ai pesé toutes les options et je me suis senti à l’aise avec l’équipe et la franchise au fil du temps. Ça a continué dans le bon sens. Naturellement, j’aurais aimé trouver mon rythme, ma fluidité et mes sensations sur le terrain plus rapidement. Mais je pense que mon impact s’est fait sentir à la fois sur le terrain et en dehors. Rien qu’en étant dans le vestiaire, que ce soit avant ou après le match, à l’entraînement, j’ai senti que je pouvais avoir un impact majeur et aider la cohésion de l’équipe », a-t-il déclaré au Miami Herald. « J’ai eu l’impression que c’était un endroit idéal pour moi, et j’ai pris beaucoup de plaisir à faire partie de ce parcours historique. Évidemment, cela ne s’est pas terminé comme on l’aurait voulu et on a des comptes à régler. Ça a clairement joué un rôle dans mon retour. Je me suis très vite senti chez moi et j’ai développé une relation assez spéciale avec les fans, même sur le peu de temps que j’ai passé là-bas ».

De nombreux joueurs potentiellement concernés

Épanoui, Kevin Love compte donc jouer son rôle de vétéran à fond. Il y aura notamment la perspective du trade de Damian Lillard qui ne va pas être évidente à gérer, peu de joueurs étant épargnés par un potentiel départ.

«Dans la vie, l’inconnu est effrayant ou trompeur, et c’est quelque chose qui peut blesser les gens. En tant que vétéran et leader, ce sera mon rôle, d’avoir une certaine influence, en discuter avec mes coéquipiers, sur le fait de comprendre qui peut arriver et qui peut partir. Trouver un terrain d’entente et voir comment je peux tirer le meilleur d’eux », a-t-il ajouté. « Il faut comprendre la fluidité d’une saison, comprendre que les choses peuvent changer très vite au cours d’une campagne et dans ce métier. Il faut s’assurer que les joueurs sont bien dans leur tête, et ça peut concerner n’importe quel joueur de l’équipe. Qu’il s’agisse de Kyle Lowry, qui en est à sa 18e saison, de Tyler Herro, qui a été blessé et qui a alimenté les rumeurs tout au long de l’été, de Duncan Robinson, qui a fait des allers-retours dans l’équipe l’année dernière, de Nikola Jovic, qui vient de remporter une médaille d’argent et qui a joué tout au long de l’été, ou des plus jeunes ».

Il faudra ainsi s’assurer chaque jour que tout le monde soit à 100% mentalement, prêt à tout donner pour l’équipe. C’est aussi ça la vie d’un bon vétéran, moins présent sur le terrain, mais toujours utile au groupe.

« Il y a tellement de dynamiques différentes dans l’équipe et trouver des moyens de tirer le meilleur des gars va être énorme pour moi », a poursuivi Kevin Love. « Porter différentes casquettes tout en étant authentique et sans complaisance, c’est la meilleure façon de l’aborder et d’y parvenir. C’est vraiment une question à plusieurs niveaux, mais c’est la NBA. Ce genre de choses, c’est constant et toujours fluide ».

Kevin Love Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 MIN 81 25 45.9 10.5 78.9 3.4 5.7 9.1 1.0 2.5 0.4 1.5 0.6 11.1 2009-10 MIN 60 29 45.0 33.0 81.5 3.8 7.2 11.0 2.3 2.3 0.7 2.0 0.4 14.0 2010-11 MIN 73 36 47.0 41.7 85.0 4.5 10.7 15.2 2.5 2.0 0.6 2.1 0.4 20.2 2011-12 MIN 55 39 44.8 37.2 82.4 4.1 9.2 13.4 2.0 2.8 0.9 2.3 0.5 26.0 2012-13 MIN 18 34 35.2 21.7 70.4 3.6 10.4 14.0 2.3 1.9 0.7 2.2 0.5 18.3 2013-14 MIN 77 36 45.7 37.6 82.1 2.9 9.6 12.5 4.4 1.8 0.8 2.6 0.5 26.1 2014-15 CLE 75 34 43.4 36.7 80.4 1.9 7.9 9.8 2.2 1.9 0.7 1.6 0.5 16.4 2015-16 CLE 77 32 41.9 36.0 82.2 1.9 8.0 9.9 2.4 2.1 0.8 1.8 0.5 16.0 2016-17 CLE 60 31 42.7 37.3 87.1 2.5 8.6 11.1 1.9 2.1 0.9 2.0 0.4 19.0 2017-18 CLE 59 28 45.8 41.5 88.0 1.7 7.5 9.3 1.8 2.0 0.7 1.5 0.4 17.6 2018-19 CLE 22 27 38.5 36.1 90.4 1.5 9.4 10.9 2.2 2.5 0.3 1.9 0.2 17.0 2019-20 CLE 56 32 45.0 37.4 85.4 1.0 8.8 9.8 3.2 1.6 0.6 2.5 0.3 17.6 2020-21 CLE 25 25 40.9 36.5 82.4 0.7 6.8 7.4 2.5 1.0 0.6 1.5 0.1 12.2 2021-22 CLE 74 23 43.0 39.2 83.8 1.2 6.1 7.2 2.2 1.4 0.4 1.3 0.2 13.6 2022-23 * All Teams 62 20 38.9 33.4 87.9 1.0 5.5 6.4 1.9 1.6 0.3 1.1 0.2 8.2 2022-23 * CLE 41 20 38.9 35.4 88.9 1.0 5.8 6.8 1.9 1.6 0.2 1.2 0.2 8.5 2022-23 * MIA 21 20 38.8 29.7 85.7 0.8 4.9 5.7 1.9 1.5 0.4 1.1 0.2 7.7 2023-24 MIA 47 18 44.3 34.9 77.9 1.1 5.2 6.2 2.2 1.8 0.3 0.8 0.2 9.0 Total 921 30 43.9 36.9 82.9 2.4 7.8 10.2 2.3 2.0 0.6 1.8 0.4 16.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.