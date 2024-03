La WNBA bat des records de popularité

Alors qu’elle cherche à s’agrandir avec l’ajout de plusieurs franchises à court terme, la WNBA se félicite de sa popularité grandissante. Pour preuve, la ligue féminine a connu sa saison régulière la plus regardée depuis 21 ans, avec une audience en hausse de 21% sur les antennes d’ABC, CBS, ESPN et ESPN2. Sur ABC, chaîne nationale, la WNBA a rassemblé en moyenne 627 000 téléspectateurs, ce qui en fait la saison régulière la plus regardée sur ABC depuis 11 ans.

En cumulé, la saison régulière 2023 de la WNBA a atteint plus de 36 millions de téléspectateurs uniques sur l’ensemble des réseaux nationaux, le chiffre le plus élevé depuis 2008, soit une augmentation de 27% par rapport à 2022. Le All-Star Game, diffusé sur ABC, est l’édition la plus regardée en 16 ans, avec une moyenne de 850 000 téléspectateurs et un pic de 955 000 téléspectateurs. Un All-Star Weekend marqué par l’exploit à 3-points de Sabrina Ionescu.

Même succès pour la Draft qui avait attiré 572 000 téléspectateurs sur ESPN, soit une augmentation de 42% par rapport à l’année dernière. C’est la Draft la plus regardé depuis 2004.

Près de 10 000 spectateurs de moyenne pour les Aces

Dans les salles, le public est de plus en plus nombreux avec une hausse globale de 16% par rapport à 2022, et une moyenne de 6 615 spectateurs par match. C’est un record depuis 2018. En cumulé, la WNBA a enregistré son plus grand nombre de spectateurs depuis 13 ans avec 1 587 488 billets vendus.

Championnes WNBA 2022, les Aces de Las Vegas tirent la WNBA vers le haut avec la plus forte augmentation : +66% de spectateurs en plus, pour atteindre la moyenne de 9 551 spectateurs par match. C’est un record dans la ligue, et les Aces ont également le record sur un match avec 17 406 personnes pour la venue du Phoenix Mercury le 10 septembre, lors de la dernière journée de la saison régulière.