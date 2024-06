La Serbie affiche ses ambitions pour les Jeux olympiques

La Serbie n’a (encore) pas eu de chance en finale. Déjà diminuée par les absences depuis le début de la compétition, sans que cela n’empêche des performances remarquables, face à l’Allemagne, de nouveaux pépins sont arrivés : Ognjen Dobric s’est blessé, Nikola Milutinov était diminué et Bogdan Bogdanovic était malade.

Pas facile alors de l’emporter, même si les Serbes ont été vaillants et solides, ne s’inclinant qu’en fin de rencontre. Mais c’est encore une médaille d’argent pour ce pays…

« J’ai déjà été deuxième, j’aimerais bien gagner l’or aussi, pour finir le tournoi sur une victoire », livre Bogdan Bogdanovic à Eurohoops, déjà vaincu en 2014 en finale d’une Coupe du monde et en 2016 en finale des Jeux olympiques. « Malheureusement, la chance n’était pas de notre côté. On a manqué des tirs et des opportunités. Je suis heureux et fier de ces gars. Depuis le premier jour, personne ne croyait en ce groupe. On a bossé depuis le début et on a réussi quelque chose. »

En effet, car terminer une Coupe du monde en finale alors qu’on évolue avec tant d’absents importants, c’est très fort. Il manquait tout de même Nikola Jokic, Vasilije Micic ou encore Nikola Kalinic, rien que ça ! Sans oublier Borisa Simanic, qui a subi l’ablation d’un rein en pleine compétition.

Forcément, si le MVP des Finals 2023 et double MVP de la saison régulière (202 et 2022) rejoint la Serbie pour les Jeux olympiques de Paris, la Serbie pourra nourrir de très, très grandes ambitions.

« On garde la tête haute et notre objectif, c’est de faire mieux aux Jeux olympiques », annonce Aleksa Avramovic. « Personne ne croyait en nous, personne n’imaginait qu’on irait aux Jeux, pourtant, on l’a fait », poursuit d’ailleurs Filip Petrusev. « Pour le moment, c’est dur, mais on s’est battu et on peut être fier. »