Des leaders serbes diminués pour la finale

Encore une finale perdue pour la Serbie, qui a toujours dû se contenter de l’argent depuis qu’elle n’est plus la Yougoslavie. Le pays des Balkans s’est ainsi incliné en finale de l’Euro 2009 et de l’Euro 2017, mais également en finale des JO 2016 et donc des Coupes du monde 2014 et 2023…

« Félicitations à l’équipe allemande » a sobrement commenté Svetislav Pesic, le sélectionneur serbe. « Elle méritait cette victoire. Ils ont joué à un haut niveau pendant 40 minutes, ils ont été très physiques et si une équipe gagne tous ses matches, comme l’a fait l’Allemagne, nous devons lui dire bravo ».

Après le match, le coach a tout de même révélé que la Serbie était diminuée pour cette finale. À l’absence de Borisa Simanic, il a fallu ajouter l’entorse d’Ognjen Dobric, plus les soucis de Nikola Milutinov et Bogdan Bogdanovic.

« Nous avions besoin d’une meilleure rotation. Pour Milutinov, nous ne savions pas s’il allait pouvoir jouer en raison d’un problème musculaire. L’équipe médicale a fait de son mieux pour qu’il puisse jouer. Dobric était blessé et Bogdanovic ne se sentait pas bien avant le match. Je dois le dire parce que c’est vrai, ce ne sont pas des excuses. Je suis heureux pour l’entraîneur et pour la fédération allemande, ils méritaient ce titre et je suis fier de mes joueurs. Qui ne pourrait pas être fier de cette équipe ? »

De quoi (un peu) expliquer la disparition de Bogdan Bogdanovic en deuxième mi-temps, le leader serbe n’ayant tenté que deux shoots après la pause. Quant à Nikola Milutinov, si précieux pour la Serbie depuis le début de la compétition, son 0/4 au tir (2 points) ne lui ressemblait pas non plus.

« C’est énorme d’être la deuxième équipe du monde, surtout avec l’équipe qui est venue ici. Mais c’est difficile de perdre en finale. Je devais mieux jouer. J’en assume l’entière responsabilité », a simplement lâché l’intérieur. « Je n’étais pas au niveau auquel je jouais dans ce tournoi. Je me sens très mal en ce moment, mais je suis fier de mes gars, qui ont été en mesure de remporter la médaille d’argent. C’est vraiment quelque chose d’important. »