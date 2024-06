Toronto et la WNBA continuent de se rapprocher

Le premier playground officiellement estampillé « WNBA » a été inauguré ce week-end à Toronto. C’est le complexe de Don Mount, composé d’un terrain entier et deux demi-terrains, au parc Joel Weeks, qui a été choisi pour être restauré. Celui-ci porte désormais le logo et les couleurs de la WNBA, avec de l’orange, du bleu turquoise et du rose. Son design a été confié à l’illustratrice locale Fiorella Granda, ancienne basketteuse à l’Université de Toronto.

L’opération a été effectuée en collaboration avec la ville, la NBA, les « Dairy Farmers of Ontario » et l’association « Buckets & Borders ».

En pole position pour une expansion ?

Même si rien n’a été explicitement mentionné, cette collaboration semble être un pas de plus en vue d’une expansion de la WNBA qui inclurait la ville de Toronto. En juillet dernier, la « commissionner » Cathy Engelbert avait confirmé que des discussions étaient « en bonne voie » avec des villes et des investisseurs pour augmenter le nombre de franchises. Toronto pourrait donc accueillir la première franchise canadienne à intégrer la WNBA…

Leah MacNab, vice-présidente de NBA Canada, a rappelé à quel point le premier match WNBA organisé au Canada, à Toronto en l’occurrence, pour un match de pré-saison en mai dernier, avait été un succès.

« On n’aurait pas pu rêver d’un meilleur accueil pour le premier match de la WNBA au Canada de la part des fans locaux, des partenaires et de l’ensemble de la communauté basket », a-t-elle souligné.

L’inauguration de ce premier playground version WNBA ressemble donc à une étape supplémentaire.

« Ce terrain symbolise la passion et l’enthousiasme pour le basket à travers le Canada et nous sommes impatients de voir les membres de la communauté de Rivertowne utiliser ce terrain à l’avenir », a conclu Leah MacNab.

