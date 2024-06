Le timing peut sembler étrange pour une chaussure portant le nom des phases finales qui se déroulent traditionnellement au printemps, mais la Air Jordan 8 « Playoffs » va bel et bien sortir à la fin de ce mois ! Ce modèle de la AJ8 est donc de retour après avoir connu son petit succès lors de sa dernière sortie en 2013.

Il se distingue par une tige noire, son logo 23 en blanc aux contours rouges sur les lacets et le « Jumpman » rouge sur la languette. Un motif blanc noir et rouge apparaît également à la base de la tige. La semelle offre pour sa part des touches de noir, blanc, bleu, jaune et de rouge.

Sortie en toutes tailles prévue sur le territoire américain à partir du 30 septembre (210 dollars en taille adulte).

