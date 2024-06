France – Iran : un succès pour l’honneur

Pour son premier match de classement face à l’Iran, l’Équipe de France a assuré l’essentiel en s’imposant assez nettement (82-55) avec un bel effort collectif, incarné par le trident Elie Okobo (13 points), Guerschon Yabusele (11 points, 5 rebonds, 3 passes) et un Nando De Colo retrouvé (12 points, 7 rebonds, 7 passes).

Neuf points en dix minutes…

Malgré du sang neuf et Isaia Cordinier dans le cinq majeur en lieu et place de Nicolas Batum, les Bleus restent sur leur toute petite dynamique de la première phase. Si ça démarre bien avec un 8-2 grâce à du jeu rapide et de la défense, dont deux contres de Rudy Gobert qui enfilent également deux paniers près du cercle, les Bleus calent encore offensivement.

L’Iran finit le premier quart sur un 10-1, énième preuve d’une attaque tricolore toujours aussi laborieuse avec très peu d’actions collectives abouties et trop de un-contre-un en desperado. Avec 9 points inscrits seulement, à 3/13 aux tirs, plus 4 balles perdues, les Bleus sont à la peine… et menés après dix minutes (12-9).

Elie Okobo remet ça

Match de classement oblige, Vincent Collet ouvre largement, et tôt, son banc. Sylvain Francisco apporte un début d’étincelle. Il fait mouche de loin et sert Moustapha Fall à l’intérieur. Les deux Bleus combinent bien, la France retrouve de l’adresse avec Elie Okobo, et ça fait un 15-5 pour démarrer le quart temps !

Derrière 13 points du meneur remplaçant, piqué au vif pendant le match face au Liban, dont 12 en deuxième quart, les Bleus font un premier écart intéressant (24-17). Ils retrouvent quelques couleurs et un niveau de jeu plus en phase avec leurs standards, mais laissent encore des largesses à leur adversaire, dont Meisam Mirzaei, l’intérieur iranien rondouillard qui inscrit 9 points en 11 minutes.

L’Équipe de France rentre néanmoins aux vestiaires avec un pécule de 8 unités (35-27).

L’écart est fait

Les Français repartent avec leur propulsion arrière Francisco – Okobo, qui a bien fonctionné en première mi-temps. Et ça repart fort sur un 7-0 dès le retour à l’action. Francisco sert même Yabusele pour le alley oop sur le jeu rapide et vient ensuite piquer un ballon dans les mains de Mohammadsina Vahedi pour provoquer la faute.

L’écart gonfle de nouveau à +17 avec un Yabusele omniprésent, qui surgit là au rebond offensif. Le rebond offensif justement ! Toujours un problème. Ça permet à l’Iran de limiter la casse. Les Bleus ont pris le large et confirment leur mainmise sur une claquette opportuniste, plus la faute, de Ouattara. Avec un 19-9 en troisième quart, les Bleus sont en contrôle (54-36).

Tous les Bleus ont scoré

En grande difficulté durant la première phase, Nando De Colo délivre un petit bijou de passe pour le dunk de Fall, puis une autre plus tard pour le dunk de Cordinier. L’arrière vétéran retrouve des sensations et finit à 12 points, 7 rebonds et 7 passes.

La France boucle son match cavalier seul avec l’écart qui atteint la trentaine. En face, l’Iran a encore un match capital pour espérer un billet pour le tournoi pré-olympique face au Liban, et laisse donc logiquement le match lui échapper en évitant les blessures (sachant que Arsalan Kazemi s’est fait une entorse sous le poids de Yabusele plus tôt dans le match).

Les Bleus s’imposent finalement de 27 points (82-55), avec l’intégralité de l’effectif qui a marqué des points. Un nouveau pas dans la bonne direction, avant une dernière rencontre face à la Côte d’Ivoire samedi en fin de matinée.