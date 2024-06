Les Knicks et le Heat en embuscade pour Joel Embiid ?

Alors que le bras de fer entre James Harden et les Sixers devient de plus en plus tendu, tout le monde se demande comment l’affaire va se terminer, et surtout quelles en seront toutes les conséquences…

Notamment en ce qui concerne Joel Embiid, qui a d’ailleurs mis un coup de pression à Philadelphie le mois dernier.

Daryl Morey a ainsi beau répéter que le MVP en titre est au coeur du projet de la franchise, le Camerounais de 29 ans pourrait avoir des envies d’ailleurs, face aux multiples échecs en playoffs et à l’instabilité du groupe. D’ailleurs, selon Yahoo! Sports, plusieurs équipes gardent un oeil particulièrement attentif sur la situation du pivot.

Les Knicks et le Heat seraient ainsi très vigilants, au cas où Joel Embiid demanderait finalement son transfert.

New York peut ainsi mettre en place une offre intéressante, avec de jeunes joueurs (RJ Barrett, Immanuel Quickley, Mitchell Robinson…) voire peut-être Julius Randle, ainsi que plusieurs premiers choix de Draft. Pour Miami, les options sont plus limitées, et tout échange (si l’option Lillard échoue) impliquerait sans doute Bam Adebayo.

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.2 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.2 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHL 39 34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.9 1.7 34.7 Total 433 32 50.4 34.1 82.6 2.2 8.9 11.2 3.6 3.1 0.9 3.4 1.7 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.