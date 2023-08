Daryl Morey n’est pas surpris par les attaques personnelles de James Harden

Netflix tient sa nouvelle série consacrée au basket avec ce feuilleton Harden dont on ne connaît pas encore la fin. Tout a commencé le 29 juin dernier lorsque James Harden a décidé d’activer sa « player option » et de ne pas tester le marché des transferts. L’objectif : s’assurer de toucher 35.6 millions de dollars la saison prochaine et surtout de demander son transfert. Aux Clippers dans l’idéal.

Réponse de Daryl Morey en juillet : « Si nous n’obtenons pas en échange un très bon joueur, ou quelqu’un susceptible de devenir un très bon joueur, nous ne le ferons tout simplement pas. » Les Sixers ont donc essayé pendant un mois de satisfaire la demande d’Harden, qui souhaite uniquement rejoindre les Clippers. Mais Los Angeles ne veut évidemment pas lâcher un Paul George ou un Kawhi Leonard, et ça limite les options. Samedi, la direction des Sixers a donc mis fin aux discussions, et annoncé que James Harden ferait partie de l’effectif pour la saison à venir.

Lundi, nouveau rebondissement avec cette vidéo choc en provenance de Chine où Harden qualifie Morey de « menteur », et il prévient qu’il ne jouera jamais dans une équipe dont Morey est dirigeant. En clair, c’est Morey ou lui, si les Sixers tiennent vraiment à lui.

Qui a le plus à perdre ?

Contrairement à Harden, Morey n’a pas répondu publiquement mais selon le Philadelphia Inquirer, Morey n’est absolument pas déstabilisé par cette vidéo, et il attend toujours Harden pour la reprise de l’entraînement, fixée au 3 octobre pour les Sixers. L’actuel président de la franchise connaît Harden mieux que personne, et il n’est pas surpris non plus de le voir proférer des attaques personnelles. « Morey n’a pas été surpris par le commentaire de Harden et sa tentative de rendre les choses personnelles vu la réaction de son agent le week-end dernier lorsqu’il a été informé que les Sixers n’étaient pas en mesure de trouver un accord convenable » écrit le quotidien.

A Philadelphie, on estime que Harden a plus à perdre qu’eux. Le joueur aura 34 ans dans 11 jours, et après trois demandes de transfert en deux ans et demi, sa réputation est faite. Et puis, ils ont le réglement avec eux, puisque la convention collective stipule qu’un joueur sous contrat est dans l’obligation de s’entraîner, sous peine d’amende.