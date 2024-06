Coupe du Monde 2023 | Jack White en joker de luxe pour remplacer Jock Landale

À son tour, la sélection australienne a dû enregistrer un forfait majeur après la blessure à la cheville de Jock Landale mercredi soir. Dans le sprint final de la préparation à la Coupe du monde, la situation est d’autant plus problématique que les Boomers avaient recalé les intérieurs Sam Froling, Thon Maker et Keanu Pinder durant la préparation.

Mais dans son malheur, le sélectionneur australien Brian Goorjian a pu remplacer immédiatement Landale, au moins numériquement, en intégrant Jack White, ailier de 2m01, à son groupe de 12 joueurs. Comme Vincent Collet chez les Bleus, il s’était en effet gardé un 13e joueur sous le coude et avait même l’intention de l’emmener au Japon pour terminer la préparation. Et ce avant même que Jock Landale ne se blesse.

« Il m’avait demandé s’il pouvait faire quoi que ce soit de plus. Je lui avais répondu que non, qu’il devait continuer à faire ce qu’il faisait et qu’il devait laisser faire le destin. Maintenant, il est dans le coup », a déclaré Brian Goorjian, satisfait de cette précaution qui s’est finalement avérée plus qu’utile. « J’ai été très critiqué parce que j’avais 13 joueurs et que je n’avais pas procédé à la dernière sélection. Jack White a été au cœur de l’action et il est très important pour nous ».

Small ball en vue

Le sélectionneur a finalement eu besoin de recourir à son joker de luxe. Sa présence avec le groupe depuis le début est forcément une bonne chose, puisque l’Australie n’aura pas besoin de trouver un remplaçant de dernière minute à intégrer à un collectif. C’était tout l’intérêt de garder un 13e joueur qui a accepté le défi de ne pas participer à la Coupe du monde sauf en cas de pépin de l’un de ses petits camarades.

« Il a participé à tous nos matchs et nous avons fait ce choix car c’est un joueur très utile. Il est polyvalent et si nous voulons jouer « small ball », si on veut switcher, il sera un élément important de plus », a poursuivi Goorjian.

L’Australie devrait bel et bien être contrainte de changer son fusil d’épaule puisqu’il ne reste plus qu’un poste 5 valide, Duop Reath, et qu’il faudra donc opter par séquence pour du « small ball » autour d’ailiers comme Xavier Cooks, Nick Kay et donc Jack White.

« Il y a une voie que nous allons devoir emprunter, et nous allons devoir être très bons sur certaines choses pour atteindre nos objectifs sans Jock, mais c’est faisable. J’en ai vu des bribes sur ce dernier match ».

L’Australie affronte la France dimanche matin, avant de conclure sa préparation face à la Géorgie.