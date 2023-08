Les images de l’immense fête chez Tony Parker

C’est chez lui, à San Antonio, que Tony Parker a célébré son entrée au Hall Of Fame, et l’ancien meneur des Spurs a fait les choses en grand puisque Manu Ginobili, David Robinson sont présents au milieu des amis et de la famille de TP. On croise Thierry Henry, Edwin Jackson, Cut Killer…

Dans son parc d’attraction personnel, le futur Hall Of Famer s’offre un grand plongeon de 10 mètres avec ses deux frères, TJ et Pierre. Un plongeon vers « une autre galaxie » pour reprendre ses mots sur son entrée au Panthéon du basket.

« Le retrait de maillot, c’était quelque chose d’incroyable, surtout quand tu connais la tradition de la NBA, mais là, je pense que c’est décuplé », juge-t-il par exemple. « Le Hall of Fame, c’est encore un cran au-dessus car, quand tu regardes juste les Spurs, il y a 10 maillots retirés et il n’y en a que 4 au Hall of Fame. Donc c’est là que tu le vois. Ils font une séparation aux États-Unis et j’ai l’impression que tu entres dans une autre galaxie, car il y a très, très peu de joueurs qui entrent au Hall of Fame. Je ressens la pression et je suis très nostalgique, car j’écris mon discours et je me repasse des matchs, ça fait bizarre. Pourtant, j’ai eu des gros trucs comme Légion d’honneur ou Ordre national du mérite, mais le Hall of Fame… Je peux le comparer à ma rencontre avec [Barack] Obama à la Maison-Blanche. Le genre de trucs où tu ne fais pas trop le malin et où il faut que tu sois prêt. »

Ce sera dans la nuit de samedi à dimanche, à suivre en direct sur BeIN Sports.

Images : Instagram