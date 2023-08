Buddy Boeheim garde une petite chance de jouer aux Pistons

Un an après avoir signé un « two-way contract » avec les Pistons pour démarrer sa carrière en NBA, Buddy Boeheim n’est déjà pas certain de conserver ce précieux ticket dans l’effectif du club de Detroit…

ESPN et The Athletic ont en effet annoncé que le fils de Jim Boeheim, qui a pris sa retraite en mars après 47 saisons sur le banc de Syracuse, est pour le moment conservé par la direction des Pistons, mais avec un contrat de type « Exhibit 10 ». C’est-à-dire un un contrat d’un an, non-garanti au salaire minimum, qui offre dans un premier temps une invitation au camp d’entrainement et qui peut potentiellement être converti en un « two-way contract ».

À ce jour, le club du Michigan n’a délivré que deux de ses trois « two-way contracts » : à l’ailier français Malcolm Cazalon et à l’arrière Jared Rhoden. Un dernier ticket est donc disponible et tout n’est donc pas perdu pour Buddy Boeheim, qui devra faire ses preuves au camp d’entrainement pour tenter de conserver ce contrat qui était le sien la saison dernière…

Surtout aperçu en G-League la saison dernière, Buddy Boeheim tournait à 12.1 points (37.4% à 3-points sur 7.7 tirs par match), 2.7 rebonds et 1.6 passe en 18 matchs avec le Motor City Cruise, l’escouade affiliée aux Pistons dans l’antichambre de la NBA.