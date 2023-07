Qui sera l’ailier titulaire des Grizzlies la saison prochaine ?

Dillon Brooks poussé vers la sortie, les Grizzlies n’ont toutefois recruté personne sur les ailes pour le remplacer lors de la dernière « free agency ». De quoi interroger sur le nom du futur ailier titulaire de Memphis…

Pour évoluer aux côtés de Ja Morant (lorsque ce dernier aura purgé sa suspension), Desmond Bane, Jaren Jackson Jr. et Steven Adams, deux options semblent à disposition de Taylor Jenkins : Jake LaRavia et David Roddy, qui étaient d’ailleurs tous les deux présents lors de la Summer League.

Le premier a un profil plus offensif, et il a compilé 18.3 points de moyenne en quatre matchs de Summer League, même si ses pourcentages d’adresse (38% dont 32% de loin) étaient moyens. Le second, qui a cumulé 13.8 points à 48% de réussite (17% de loin) en Summer League, possède de son côté un profil plus défensif, et son physique impressionnant lui a déjà fait gagner des minutes lors de sa campagne rookie, pour s’occuper des Kevin Durant, LeBron James ou Luka Doncic.

Deux sophomores en concurrence

« L’année dernière, c’était l’année des premières expériences, alors que maintenant tout revient une deuxième fois », assure-t-il ainsi au Commercial Appeal. « Le jeu s’est beaucoup ralenti pour moi au cours des derniers mois, alors j’essaie de continuer dans cette voie et d’être le meilleur joueur possible. »

Tout dépendra sans doute de Taylor Jenkins. L’entraîneur cherchera-t-il à densifier sa défense avec David Roddy, malgré son tir à 3-points limité ? Optera-t-il plutôt pour l’attaque, avec un Jake LaRavia plus fort dans le domaine, même s’il sait qu’il doit être plus agressif, à l’image de cette Summer League où il n’a pas hésité à dégainer ?

« Les tirs vont tomber dedans, même si ce ne sera pas toujours le cas » assure l’autre sophomore. « Tous mes tirs étaient bons, et c’est mon état d’esprit d’être agressif et de prendre tous les tirs que j’obtiens. »

Memphis dispose d’ailleurs d’une troisième option, un peu oubliée : Ziaire Williams.

Ce dernier a également un profil assez défensif, mais dans un style différent de celui de David Roddy puisqu’il est plus à l’aise sur les joueurs rapides comme Stephen Curry, ou qui se déplacent davantage sans le ballon.