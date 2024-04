Kyrie Irving, un « incompris » selon Mark Cuban

Voir Kyrie Irving assister à un match des playoffs des Lakers ? Il n’en fallait pas davantage pour alimenter les spéculations autour d’une (improbable) réunion entre le meneur de jeu et son ancien coéquipier aux Cavs, LeBron James.

Pas de quoi inquiéter le camp des Mavs, qui devait se positionner sur l’avenir du joueur à Dallas, et Mark Cuban pour autant. « Non, Kyrie adore le basket et aller voir les matchs. Donc non, je n’étais pas inquiet. On l’a fait venir parce qu’on voulait qu’il soit un élément sur le long terme », pose le propriétaire de la franchise texane.

C’est la raison pour laquelle les Mavs, après avoir envoyé Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith et quantité de choix de draft aux Nets en cours de saison pour se l’offrir, ont misé gros pour prolonger l’aventure : trois ans de plus moyennant 126 millions de dollars.

« Il est ouvert, intelligent… »

Le grand patron de l’équipe profite ainsi de l’occasion pour s’arrêter sur la personnalité de l’octuple All-Star qui a alimenté de multiples controverses ces dernières années.

« Je crois que Kyrie est incompris. Tout le monde perçoit tout le bruit et tout ce qu’il y a autour de lui, mais pour lui avoir parlé, je l’apprécie. Il est ouvert, intelligent, il cherche toujours à apprendre des choses. Pour moi, c’est un gars intéressant qui est juste incompris », assure Mark Cuban.

On lui fait alors remarquer que cette « incompréhension » entourant Kyrie Irving a pu lui jouer des tours par le passé, chez les Celtics ou les Nets avec qui il a connu, dans l’ensemble, des expériences peu concluantes.

« C’est intéressant. Quand je regardais Kyrie avant qu’il ne rejoigne les Mavs, je n’accordais pas assez d’attention à ses relations avec les autres joueurs. Puis, quand il est arrivé chez nous après l’échange, c’était inévitable après chaque match, plusieurs joueurs s’approchaient et le serraient dans ses bras, pas seulement une tape dans la main mais quelque chose de profond pour dire ‘Je t’apprécie’. Et quand vous parlez à nos joueurs depuis son arrivée, ils disent la même chose : ils l’apprécient », insiste le propriétaire.

Ainsi l’enjeu derrière cette prolongation de contrat « n’était pas une question de relation avec les joueurs. C’est pourquoi (Jason) Kidd et moi avons fait l’effort d’apprendre à le connaître », termine Mark Cuban qui sait aussi que cette camaraderie doit également se décliner par de bonnes relations dans le jeu pour faire redécoller les Mavs.