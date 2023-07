Gabe Vincent et Josh Okogie avec le Nigeria ?

Vainqueur surprise des Etats-Unis en 2021, le Nigeria ne disputera pas la Coupe du monde cet été, mais un tournoi de qualification pour les Jeux olympiques 2024 de Paris.

Ce sera à domicile, à Lagos, et huit nations seront en lice pour tenter de gagner le seul et unique billet pour les JO 2024. Outre le Nigeria, on retrouvera ainsi le Sénégal, la Tunisie, le Cameroun, le Mali, la Guinée, l’Ouganda et la République démocratique du Congo.

Pour décrocher son billet, les joueurs d’Ogoh Odaudu pourraient compter sur quelques-uns de leurs NBAers. Ainsi, Chimezie Metu a d’ores et déjà confirmé sa présence pour ce tournoi qui aura lieu du 12 au 20 août. Selon la fédération, Gabe Vincent et Josh Okogie envisagent aussi de participer à la compétition.

En 2021, lors des Jeux olympiques de Tokyo, le Nigeria s’était aussi déplacé avec Jordan Nwora, Jahlil Okafor et Precious Achiuwa. À l’époque, l’équipe était entraînée par Mike Brown. Malheureusement, la suite avait été moins glorieuse avec une crise majeure, et même une suspension ordonnée par le gouvernement de toutes les compétitions internationales. Heureusement, tout est rentré dans l’ordre depuis, et des personnalités comme Ime Udoka ou Masai Ujiri étaient montées au créneau pour dénoncer la situation.