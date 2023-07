Les Lakers ont parfaitement débuté leur « free agency »

Ancien agent de Kobe Bryant, Rob Pelinka a redoré son blason comme président des Lakers après la dernière « trade deadline », et cette nuit, il a confirmé qu’il était capable de viser juste pour améliorer l’effectif des Lakers. Peut-être qu’il visait Bruce Brown mais il s’est largement consolé avec deux prises intéressantes : Gabe Vincent, titulaire avec le Heat ; Taurean Prince, remplaçant précieux aux Wolves. Il a ajouté Cam Reddish, dont le nom circulait aux Lakers depuis deux ans. Laissé libre par les Blazers, l’ancien ailier des Hawks et des Knicks peut se révéler à Los Angeles aux côtés de joueurs d’expérience comme LeBron James et Anthony Davis.

Autre signature de la nuit, la prolongation de contrat de Rui Hachimura pour 51 millions de dollars sur trois ans. Cela ne met pas les finances dans le rouge, et le Japonais va pouvoir se concentrer sur le basket après une belle demi-saison aux Lakers.

En position d’attente pour la paire Reaves-Russell

Au final, il ne reste plus qu’Austin Reaves et D’Angelo Russell à prolonger. Après cette première soirée assez dense, seuls les Pistons et les Spurs peuvent encore casser leur tirelire pour les signer, et les Lakers ont semble-t-il prévenu qu’ils s’aligneraient sur n’importe quelle offre pour Reaves. Pour Russell, le marché est très calme. Voilà pourquoi, au final, ils n’étaient pas pressés cette nuit, et plutôt dans une position d’attente avec leur back-court titulaire.

Sans doute qu’il faudra encore signer un intérieur puisque Mo Bamba, laissé libre, n’a pas été remplacé pour l’instant. Peut-être que les Lakers lui proposeront un nouveau contrat. Il se murmure qu’ils pourraient en faire de même avec Malik Beasley, dont la dernière année de contrat à 16.5 millions de dollars n’a pas été activé.

INTERSAISON LAKERS 2023

Prolongation : Rui Hachimura

Arrivées : Taurean Prince (Wolves), Gabe Vincent (Heat), Cam Reddish (Blazers)

Départs : Troy Brown (Wolves), Dennis Schroder (Raptors)