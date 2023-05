En sauvant sa tête, Rob Pelinka a sauvé la saison des Lakers

Incroyable mais vrai ! Après avoir débuté la saison avec un affreux bilan de 2 victoires pour 10 défaites sur les douze premières rencontres, les Lakers sont aujourd’hui en finale de la conférence Ouest.

Derrière ce virage à 180° et ce parcours quasi unique en son genre, il y a bien sûr le niveau de jeu de LeBron James et d’Anthony Davis, ou encore l’éclosion d’Austin Reaves et les systèmes défensifs de Darvin Ham, mais tout cela n’aurait pas été possible sans le coup de poker de Rob Pelinka ! Alors qu’il était très contesté, le vice-président et GM des Lakers a réalisé un coup de maître lors de la « trade deadline » en transformant une équipe qui allait sans doute manquer le « play-in » en un roster taillé pour le titre.

Après les échanges, les Lakers passent de la 13e à la 7e place

Critiqué depuis 18 mois pour être allé chercher Russell Westbrook, Rob Pelinka est parvenu, en plusieurs échanges, à transformer l’effectif. Il y a d’abord eu l’arrivée de Rui Hachimura, récupéré en échange de Kendrick Nunn, puis au finish, il est parvenu à se séparer de Russell Westbrook, Patrick Beverley et Thomas Bryant, pour récupérer D’Angelo Russell, Jarred Vanderbilt, Malik Beasley et Mo Bamba.

« Parfois, quand vous essayez de faire un choix et que cela ne fonctionne pas, votre travail consiste à corriger ce mauvais choix » explique Rob Pelinka. « À la trade deadline, nous avions le sentiment qu’il fallait améliorer certaines choses, en particulier la taille de nos extérieurs, le playmaking et le shoot. Habituellement, au moment de la trade deadline, vous cochez une case ou un type de profil dont vous avez besoin, et nous avons pu le faire. Je pense que cela se voit dans notre manière de jouer et de gagner. Nous sommes simplement reconnaissants envers tous ceux, en interne, qui ont travaillé d’arrache-pied pour réaliser ces échanges ».

Avec un cinq de départ retouché à 40%, Los Angeles a amélioré son spacing et surtout sa défense ! Les Lakers ont ainsi terminé la saison régulière en boulet de canon avec 18 victoires pour 8 défaites sur les 26 dernières rencontres pour passer de la 13e à la 7e place à l’Ouest. Et ce malgré l’absence pendant un mois de LeBron James.

Un groupe renforcé par les épreuves

Les hommes de Darvin Ham ont disposé par la suite des Wolves en « play-in », avant de venir à bout des Grizzlies, tête de série numéro 2, en six matchs au premier tour des playoffs.

En demi-finale de conférence, le champion en titre les attendait : les Warriors. Portés par un énorme Anthony Davis, les Lakers ont encore fait la différence en six matches, avec une invincibilité à domicile remarquée. C’est d’ailleurs la première fois sous l’ère Steve Kerr que Golden State s’incline en playoffs face à une équipe de l’Ouest.

« C’est incroyable car les Warriors sont une franchise de première classe, avec des joueurs incroyables » a loué Rob Pelinka. « Mais ce que l’on a vécu en début de saison a vraiment renforcé notre détermination et notre courage de manière collective. Je pense que d’une certaine façon, cela nous a rapprochés. Nous avons évidemment ajouté de nouveaux joueurs, mais ils ont simplement ressenti cette unité et la compétitivité de cette équipe ».

Désormais, les Lakers ont rendez-vous en finale de conférence avec les Nuggets. Il s’agit de la même affiche que lors des playoffs 2020. Cette année-là, Los Angeles s’était imposé 4-1 mais, cette fois, ce sont bien Denver (meilleur bilan de l’Ouest) et Nikola Jokic qui font figure de favori.