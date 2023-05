Austin Reaves, le conte de fées permanent

Non-drafté à sa sortie d’Oklahoma, Austin Reaves a débuté sa carrière NBA dans l’anonymat. Il y a un peu plus d’un an, lors du dernier match de saison régulière des Lakers la saison dernière, il avait toutefois signé son premier coup d’éclat : un premier triple-double en carrière sur le parquet de Denver avec 31 points, 16 rebonds et 10 passes décisives, permettant aux siens de clôturer une saison cataclysmique sur une étincelle.

Depuis, il n’a cessé de progresser et a pris une tout autre dimension après le All-Star Break, au moment de la blessure de LeBron James. Il a ainsi commencé à enchainer les très bonnes performances, jusqu’à réaliser son record en carrière avec 35 points dans une victoire face au Magic. Un succès qui permettait aux Lakers à l’époque de croire encore à une qualification pour le play-in. Malgré le retour de blessure de LeBron James, il s’est imposé comme un titulaire en puissance, et il est aujourd’hui clairement la troisième option offensive de Los Angeles.

« Le parcours a été long, je n’avais pas beaucoup d’offres à la sortie du lycée. Je suis allé à Wichita State pendant deux ans, puis j’ai été transféré à Oklahoma où j’ai vraiment eu l’opportunité d’être moi-même et de montrer ce que je pouvais faire » raconte Austin Reaves. « Puis j’ai signé un two-way contract au début avec les Lakers et ensuite j’ai commencé à construire à partir de là. Un dimanche, mon contrat a été garanti. Depuis, je n’ai fait que travailler au gymnase pour essayer de m’améliorer dans mon métier et je crois que ça se voit aujourd’hui ».

La confirmation en playoffs

Alors que les playoffs auraient pu être une marche trop haute pour un joueur disputant seulement sa deuxième saison dans la ligue et qui n’est devenu un joueur important de son club que récemment, Austin Reaves a prouvé le contraire. Lors de sa toute première rencontre de playoffs, contre les Grizzlies, il a ainsi marqué 23 points à 8/13 au tir, offrant la victoire aux Lakers avec un « money time » de patron. À l’extérieur, s’il vous plait.

Lors du second tour de playoffs face aux Warriors, il n’est pas bien rentré dans sa série en passant au travers des trois premières rencontres. Puis il a réglé la mire sur les trois rencontres suivantes où il a tourné à 19.7 points, 5 passes décisives et 4.7 rebonds à 58.8% à 3-points !

« J’adore les playoffs, je disais à LeBron lors de la dernière série que je n’ai jamais ressenti autant de plaisir à jouer au basket de toute ma vie » s’est enthousiasmé Austin Reaves. « Vous savez, les enjeux sont vraiment élevés et c’est pour ces moments-là que vous vivez ».

Lors du Game 6 qui a scellé la qualification des Lakers face aux Warriors, Austin Reaves a une nouvelle fois répondu présent avec 23 points, 6 passes décisives, 5 rebonds à 7/12 au tir dont 4/5 à 3-points, avec au passage un énorme shoot de sa propre moitié de terrain au buzzer du deuxième quart-temps !

De l’émotion lors de la qualification

« Nous avons une grande confiance en Austin » affirme Anthony Davis. « Il a une grande confiance en lui également. Il veut prendre des tirs importants. Il les met. Le coach nous dit toujours que beaucoup de gars essaient de ne pas gâcher leur pourcentage et donc ne prennent pas ce genre de tir, mais il nous dit toujours de tenter, car on ne sait jamais ce qui se passera. Mais ce soir, il a marqué des points au bon moment. Pas seulement ce soir d’ailleurs, tout au long de la série, au cours de la dernière série aussi, et tout au long de la saison. Il a trouvé son rythme. Il joue bien. Nous aurons certainement besoin de lui lors de la prochaine série ».

La prochaine série sera face aux Nuggets, en finale de conférence, avec donc en jeu un ticket pour les NBA Finals. Une nouvelle grande première pour Austin Reaves, qui savoure tous les instants.

« Oh, c’est spécial, comme je l’ai dit, mon frère est là, ma mère est là… Je ne peux pas vraiment l’expliquer » conclut Austin Reaves. « Mais vous savez, ce n’était pas un sentiment qui vous tire des larmes, mais l’émotion quand nous (les titulaires) avons été remplacés, à trois minutes de la fin, c’était très spécial ».

Austin Reaves Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 LAL 61 23 45.9 31.7 83.9 0.7 2.4 3.2 1.8 1.4 0.5 0.7 0.3 7.3 2022-23 LAL 64 29 52.9 39.8 86.4 0.5 2.5 3.0 3.4 1.7 0.5 1.6 0.3 13.0 Total 125 26 50.1 36.3 85.6 0.6 2.5 3.1 2.6 1.6 0.5 1.1 0.3 10.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.