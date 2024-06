Adrian Griffin dévoile son plan de jeu pour les Bucks

Comme c’est la tendance ces dernières années et encore lors de la précédente intersaison, avec Joe Mazzulla, Will Hardy et Darvin Ham, il y aura (au moins) un nouveau coach rookie sur la ligne de départ de la saison 2023/24. A son tour, Milwaukee a en effet décidé de confier son rôle d’entraîneur principal à une nouvelle tête avec Adrian Griffin qui sort de cinq ans comme assistant de Nick Nurse à Toronto.

Lors de sa première conférence de presse dans son nouveau costume, Adrian Griffin a été questionné sur cette fraîcheur également synonyme d’expérience, un thème qu’il a abordé avec lucidité.

« Soyons réalistes. Quel coach rookie a eu la chance d’entraîner les Milwaukee Bucks, avec le talent qu’il y a dans cette équipe ? Je me sens extrêmement humble », a-t-il reconnu avant d’évoquer son style de jeu. « Parmi l’énorme réservoir de ressources que j’ai appris des entraîneurs avec lesquels j’ai travaillé, il est évident que la défense l’emporte. Nous allons être une défense proactive. Nous voulons mettre la pression sur le ballon, nous voulons que notre défense s’attaque à l’attaque. Nous n’allons pas permettre à l’attaque de s’imposer à nous. Nous allons mettre la pression sur le ballon. Nous allons provoquer des balles perdues et nous allons courir. Nous allons aussi faire des ajustements tout au long du match avec notre défense et changer nos défenses. »

Tirs à haut pourcentage et rebonds offensifs

De l’autre côté du terrain, il faut s’attendre à ce que les Bucks soient agressifs vers le cercle puisque Adrian Griffin insiste sur les « tirs à haut pourcentage ».

« En attaque, nous voulons profiter du talent singulier de cette équipe pour créer des tirs à haut pourcentage. Nous allons donc faire circuler le ballon. Il y aura un peu plus de mouvements de balle, de mouvements des joueurs, pour obtenir des tirs à haut pourcentage dans la raquette et ensuite les tirs à 3-points seront là. Nous n’allons pas mettre de limites aux tirs à 3-points que nous prenons, mais ce seront des tirs à 3-points issus du collectif, des tirs à 3-points pris en rythme. Et puis je suis un grand fan de l’utilisation des rebonds offensifs. »

Les dirigeants de Milwaukee ont ainsi estimé qu’Adrian Griffin avait les qualités, par son bagage d’ancien joueur NBA, pendant 8 ans, puis d’assistant, pendant 15 ans, pour passer à l’étape supérieure et relever ce nouveau défi. Le GM Jon Horst a ainsi cité son assistant Milt Newton, convaincu que les Bucks se dirigeaient vers le bon choix.

« Milt Newton a dit tout au long de ce processus, après notre entretien avec Adrian : ‘Adrian est un « head coach ». C’est juste qu’il n’en a pas encore eu l’opportunité de le démontrer », a glissé Jon Horst, qui a quand même pris soin de recruter Terry Stotts comme premier assistant pour l’épauler avec son « incroyable expérience ». Jon Horst a aussi évoqué leur entretien lors de la phase de recrutement.

Des attentes forcément élevées

« Au bout de trois questions, on pouvait voir qu’il avait envie d’aller au tableau, de regarder la vidéo et de dire : ‘Je ne veux pas refaire tout ce que vous avez construit, mais je peux vous montrer ceci, ou cela, et où nous pouvons nous améliorer un peu’. Gagner en playoffs, c’est une question de centimètres. Il s’agit de faire les petites choses un peu mieux, plus régulièrement, et sa passion et son énergie lorsqu’il s’agit d’entraîner sont évidentes. Il y a beaucoup de détails qui expliquent pourquoi, mais il est évident qu’Adrian est prêt pour ce poste ».

Comme on pouvait l’imaginer, Khris Middleton et Giannis Antetokounmpo ont été intégrés au processus de recrutement. L’occasion pour le successeur de Mike Budenholzer de prendre ses marques auprès des deux joueurs majeurs de l’équipe et de mesurer le niveau d’ambition qui règne dans la franchise du Wisconsin.

« Oui, nous avons des attentes élevées, mais nous allons y répondre. Mais il faut d’abord se mettre au travail. Il ne faut jamais perdre de vue le travail que cela implique. Le fait de ne pas avoir été drafté et d’être passé par les ligues mineures m’a appris la valeur du travail. C’est ce sur quoi nous allons nous appuyer dès le premier jour ».