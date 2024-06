Audience TV | Des Finals attractives

Le Heat et les Nuggets ne sont pas forcément les franchises les plus « sexy » pour attirer le chaland, et pourtant les téléspectateurs américains sont au rendez-vous des Finals !

Après un Game 1 qui avait attiré 11.5 millions de téléspectateurs en moyenne sur ABC et ESPN2, soit 400 000 téléspectateurs de moins que le Game 1 de la saison passée, la victoire de Miami à Denver a été suivie en moyenne par 11.9 millions d’Américains. C’est exactement la même audience que la saison passée pour la finale entre les Warriors et les Celtics, deux équipes bien plus attractives pour le grand public.

Autre donnée importante, le pic d’audience. Il était de 12.7 millions de téléspectateurs lors de la première manche, et il atteint 15.3 millions sur cette deuxième manche. Le scénario de la rencontre n’est sans doute pas étranger à cette très bonne audience, mesurée entre 22h et 22h15 sur le fuseau horaire de la côte Est.

La NBA, leader d’audience aux Etats-Unis

Est-ce pour autant une très bonne audience ? Si l’on regarde les chiffres depuis 30 ans, et si on excepte les deux finales disputées pendant la période du Covid, il faut remonter à 2007 pour trouver trace d’une audience aussi « faible » pour un Game 2. À l’époque, le Game 2 entre les Spurs et les Cavaliers avait été regardé par seulement 8.5 millions de téléspectateurs.

Pour la NBA, et le diffuseur ABC, le plus important, c’est que la finale NBA soit leader de l’audience aux Etats-Unis, et c’est le cas. À Denver, par exemple, le Game 2 affiche une part de marché de 22%, et c’est un record pour un match NBA. A Miami, la part de marché est de 15%, et c’est la meilleure audience pour un match NBA depuis 2014.