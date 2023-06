Markelle Fultz aurait aimé que les Sixers soient plus patients avec lui

Choisi en première position de la Draft 2017 par Philadelphie, Markelle Fultz devait être une pièce importante du « process » des Sixers. Malheureusement, un mystérieux problème à l’épaule a fait dérailler son début de carrière.

Le meneur/arrière n’est donc resté qu’une saison et demie en Pennsylvanie, pour seulement 33 rencontres disputées. Finalement, lors de la « trade deadline » 2019, il est ainsi échangé au Magic contre Jonathon Simmons, un deuxième tour de Draft en 2019 (Carsen Edwards) et un premier tour de Draft en 2020 (Tyrese Maxey).

Alors que les Sixers n’arrivaient pas à trouver l’origine du problème à l’épaule de Markelle Fultz, ils ont préféré refiler le dossier à Orlando. Une situation compliquée pour les deux camps.

« J’avais le soutien qu’il me fallait… et je suis reconnaissant à la franchise des Sixers, par rapport à tout ce qu’ils ont fait pour moi, mais je ne sais pas, c’était une situation bizarre » raconte ainsi Markelle Fultz. « Je comprends que c’est un business et je comprends maintenant le business et les tenants et aboutissants de tout ça. Je suis donc reconnaissant d’avoir pu être transféré dans un endroit où j’ai eu une seconde chance et une opportunité de progresser. Ils voulaient gagner. J’aurais aimé avoir l’occasion de les aider parce que je pense vraiment que j’aurais pu les aider à gagner s’ils avaient été patients et m’avaient laissé me rétablir, mais en même temps, je suis reconnaissant pour tout ce qu’ils ont fait pour moi et tout s’est finalement bien terminé ».

Markelle Fultz n’est sans doute pas le seul à s’interroger sur son passage « bizarre » aux Sixers. Âgé de 25 ans, il sort en tout cas de sa meilleure saison en carrière à Orlando.

Une adresse à 3-points toujours problématique

En 60 matchs disputés, il affiche ainsi des moyennes de 14 points, 5.7 passes décisives, 3.9 rebonds, 1.5 interception à 51.4% au tir. En progrès dans tous les domaines, il pense donc qu’il aurait pu rendre bien des services à son ancienne franchise, plus particulièrement aux côtés du duo Embiid/Simmons.

« Ils voulaient que Ben Simmons ait le ballon. Et le fait est que je pense que j’aurais pu énormément aider Ben parce que je peux créer pour lui des situations où il n’a pas besoin de dribbler, où il attaque et marque des paniers faciles. J’aurais donné à Joel Embiid des paniers faciles également » insiste Markelle Fultz. « Même s’ils étaient passés sous l’écran, j’aurais offert à Joel les points les plus faciles qu’il puisse avoir. Je me suis donc rendu compte que c’était aussi une question de situation. Il y a des entraîneurs qui mettent les gars dans une certaine case, alors qu’ils peuvent faire beaucoup plus. Cela n’a pas fonctionné, ce n’était pas ce qu’ils avaient prévu, mais ça va ».

Il est toujours compliqué de réécrire l’histoire, d’autant que le Markelle Fultz de NCAA aurait en effet sans doute été un renfort de choix auprès du duo Embiid/Simmons, notamment par son shoot extérieur (41.3% de réussite en 5 shoots à 3-points par match). Le problème, c’est qu’après sa blessure à l’épaule lors de son arrivée en NBA, il n’a jamais retrouvé son adresse de loin (27.8% en six saisons NBA, et toujours 31% durant cette dernière campagne).

Et ce déficit au shoot aurait sans doute être un gros souci aux côtés de Ben Simmons et Joel Embiid.

Markelle Fultz Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 PHL 14 18 40.5 0.0 47.6 0.9 2.3 3.1 3.8 1.6 0.8 1.2 0.3 7.1 2018-19 PHL 19 23 41.9 28.6 56.8 1.4 2.3 3.7 3.1 2.7 0.9 1.3 0.3 8.2 2019-20 ORL 72 28 46.5 26.7 73.0 0.6 2.7 3.3 5.1 2.0 1.3 2.0 0.2 12.1 2020-21 ORL 8 27 39.4 25.0 89.5 0.6 2.5 3.1 5.4 2.3 1.0 2.3 0.3 12.9 2021-22 ORL 18 20 47.4 23.5 80.6 0.2 2.5 2.7 5.5 1.2 1.1 2.2 0.3 10.8 2022-23 ORL 60 30 51.4 31.0 78.3 1.2 2.8 3.9 5.7 2.2 1.5 2.3 0.4 14.0 Total 191 26 47.2 27.8 73.4 0.8 2.6 3.5 5.1 2.0 1.2 2.0 0.3 11.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.