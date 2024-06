La Air Jordan 37 Low saisit la BAL au bond

Après la JT1, jetons un coup d’œil à la Air Jordan 37 Low version « King Of The Bal », sortie en « Player Exclusive » alors que la BAL s’est terminée samedi sur un succès d’Al Ahly en finale face à l’AS Douanes (80-65).

La tige noire de cette Air Jordan 37 est ornée d’un motif tribal et complétée par une bande en daim marron et des finitions en noir et blanc. La tirette ressort également en marron, comme le « Jumpman » présent sur la languette ou la semelle. On distingue également les couleurs de la BAL au niveau du col et du talon.

A voir si Jordan Brand finira par se laisser tenter par une commercialisation pour le grand public à l’avenir.

(Via NiceKicks)

—

Commande sur basket4ballers.com la Puma MB.02 Whispers de Lamelo Ball. Avec son coloris crème, la paire représente le talent unique et inné de la star des Hornets. Livraison et retours gratuits dès 80€ d’achat