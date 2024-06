Une Jordan Tatum 1 aux couleurs de la BAL

Alors que la nouvelle saison de la BAL touche à son terme, Jordan Brand a dévoilé une collection « King Of The BAL » qui comprend une Air Jordan 37 Low et cette Jordan Tatum 1, première chaussure signature de Jayson Tatum, doté d’un coloris reflétant l’héritage africain.

La tige noire est assortie d’une bande marron clair sur l’empeigne et d’une bande verte au niveau du talon où on peut lire « Basketball Africa League » sur la tirette de la chaussure gauche. Le cadre en TPU ressort sous un motif tribal en noir et blanc pour épouser une semelle extérieure noire.

La date de sortie de cette Jordan Tatum 1 « King Of The Bal » ne devrait pas tarder à être connue.

(Via SneakerNews)

