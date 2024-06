Stephen Curry et LeBron James, la rivalité respectueuse

La série entre les Warriors et les Lakers était l’occasion de vivre un nouvel épisode de la rivalité entre LeBron James et Stephen Curry en playoffs.

Mais cette rivalité n’est que sportive, tant il y a du respect entre les deux joueurs majeurs de leur génération.

« Nous sommes juste deux des joueurs les plus compétitifs de l’histoire de ce sport. Nous voulons graver nos noms dans les livres d’histoire le plus possible mais en jouant et en faisant les choses à notre manière » avait déclaré LeBron James avant la série, à propos de son duel face à Stephen Curry. « Je n’ai que le plus grand respect pour Steph et pour tout ce qu’il a pu accomplir, non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors. C’est formidable d’avoir des gens comme lui dans cette ligue pour donner l’exemple à la génération à venir ».

Cette fois-ci, comme en 2016, le duel a basculé en faveur de l’équipe de LeBron James puisque les Lakers sont parvenus à éliminer les Warriors, champions en titre, en six matchs. Après la rencontre, sous les yeux de dizaines d’appareils photo et de caméras, LeBron James et Stephen Curry ont partagé une longue et franche accolade.

« C’est une bataille à chaque fois, et je sais qu’il y a eu beaucoup d’histoires différentes dans chacune des séries dans lesquelles nous nous sommes affrontés, avec des équipes et des coéquipiers différents et tout ce qui précède » a déclaré Stephen Curry, après l’élimination. « Mais c’est du beau basket, de la belle compétition. Il faut prendre conscience de qui est LeBron et ce qu’il a été tout au long de sa carrière : les récompenses, les titres qu’il a remportés, les records qu’il détient. C’est un joueur extraordinaire. Il donne le meilleur de lui-même et on sait qu’on doit donner le meilleur de soi-même si on veut essayer de le battre. Et je pense qu’il ressent la même chose ».

Sur la série, Stephen Curry a tourné en moyenne à 26.7 points, 7.5 passes, 5.5 rebonds à 44% au tir. Quant à LeBron James, il présente des moyennes de 24.7 points, 8.8 rebonds, 5.5 passes décisives à 50% au tir. La preuve qu’à 35 et 38 ans, ils font toujours partie des plus grands, et qu’ils ne sont pas encore disposés à descendre des sommets.

« C’est pour cette saison qu’on aime ces expériences. Quelqu’un doit gagner et cela fait partie du jeu. Mais il y a tellement de respect. Et encore une fois, on apprécie toutes ces batailles parce que c’est du basket de très haut niveau et c’est tout ce qu’on peut demander » a conclu le meneur star des Warriors.