Ça se précise pour la Zoom Freak 5

Au compte-goutte, la Zoom Freak 5 continue discrètement de se dévoiler, grâce à la fuite sur la toile de photos où on peut voir l’évolution de la cinquième chaussure signature de Giannis Antetokounmpo.

Ce nouveau cliché paru sur le compte « KicksDong » présente un nouveau coloris, plus clair, et une empeigne plus élaborée que sur les photos précédentes. On distingue notamment une tige avec du cuir lisse pour entourer l’empeigne dotée d’un textile plus souple et aéré, et une languette entre mesh et cuir.

Le principal changement reste la disparition du « Swoosh » inversé pour une virgule qui descend à la base de la tige et déborde sur une partie de la semelle intermédiaire. La semelle pourrait être complétée par des unités Zoom Air empilées à l’avant du pied et au niveau du talon.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Jordan 37 Low Nothing but Net, destinée à ceux qui ne manquent jamais la cible. Livraison et retours gratuits dès 80 euros d’achat.