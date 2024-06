« We Are All In The Finals », la bande-annonce des NBA Finals 2023

Alors qu’on jouait encore les demi-finales de conférence, le compte à rebours avait déjà commencé pour la NBA avec la mise en ligne du clip, « We Are All In The Finals », véritable bande-annonce de l’événement qui viendra clôturer la saison en sacrant les Nuggets ou le Heat.

De nombreux « guests » ont été mis à contribution pour évoquer la tension et le stress qui accompagneront au fil des matchs les deux camps amenés à s’affronter en finale et leurs fans dans le monde entier. On aperçoit notamment l’ancien skateur Tony Hawk, l’animateur Jimmy Kimmel, ainsi qu’un membre du boys band coréen BTS. Les légendes Larry Bird et Magic Johnson font également des apparitions remarquées…

Rendez-vous est pris ce jeudi 1er juin !