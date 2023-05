NBA Finals 2023 | Le calendrier de la finale Nuggets – Heat

Alors que beaucoup rêvaient déjà d’une énième Finals Celtics – Lakers, on aura droit à une finale NBA inédite entre les Nuggets de Nikola Jokic et le Heat de Jimmy Butler. D’un côté, la meilleure équipe de l’Ouest cette saison, au repos depuis une semaine après avoir « sweepé » les Lakers et remporter 12 matches sur 15 dans ces playoffs.

De l’autre, un Heat qui est devenu cette nuit la première équipe à se qualifier en finale NBA après être sorti du « play-in », mais aussi la deuxième formation de l’histoire à atteindre les Finals en tant que tête de série numéro 8.

Aux Etats-Unis, tous les matches sont diffusés sur ABC, chaîne du réseau national. En France, tous les matches sont diffusés en direct sur beIN Sports. Toutes les rencontres sont aussi accessibles en direct sur le League Pass NBA.

Jeudi 1er juin

Denver – Miami | Game 1 | 2h30 (dans la nuit de jeudi à vendredi)

Dimanche 4 juin

Denver – Miami | Game 2 | 2h30 (dans la nuit de dimanche à lundi)

Mercredi 7 juin

Miami – Denver | Game 3 | 2h30 (dans la nuit de mercredi à jeudi)

Vendredi 9 juin

Miami – Denver | Game 4 | 2h30 (dans la nuit de vendredi à samedi

Lundi 12 juin

Denver – Miami | Game 5 | 2h30* (dans la nuit de lundi à mardi)

Jeudi 15 juin

Miami – Denver | Game 6 | 2h30* (dans la nuit de jeudi à vendredi)

Dimanche 18 juin

Denver – Miami | Game 7 | 2h30* (dans la nuit de dimanche à lundi)

*si nécessaire