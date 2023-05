Usman Garuba veut encore se servir de la sélection comme d’un tremplin pour la NBA

À 21 ans, Usman Garuba est considéré depuis quelques années comme l’un des grands espoirs du basket espagnol, mais il peine pour le moment à faire son trou en NBA, du côté des Rockets.

Il n’empêche que sa deuxième saison dans la ligue a été sensiblement meilleure que la première, ce qui a de quoi nourrir son appétit et son ambition pour la troisième, en 2023/24.

« À mes yeux, c’est ma première véritable année là-bas, puisque je n’ai pas beaucoup joué lors de ma saison rookie. J’ai connu quelques bons moments, où j’ai bien joué, mais au vu de la manière dont je travaille, j’en attends toujours plus. Je veux être quelqu’un d’important en NBA. […] Je me fais entièrement confiance. À mes yeux, ce sera ma seconde année et, maintenant, je connais la ville, l’équipe, la ligue… Je suis mieux préparé et j’espère atteindre le niveau supérieur. Mes minutes peuvent augmenter ou rester les mêmes, mais je vais travailler pour donner le meilleur de moi-même, dès que je joue », juge-t-il ainsi.

Pour l’heure, Usman Garuba estime donc qu’il se trouve sur la bonne voie et que ses progrès sont notables, à différents niveaux.

« Je me suis amélioré dans beaucoup de domaines, comme ma lecture du jeu, mon shoot, [les petites choses qui ne se voient pas dans les stats]… », énumère-t-il d’abord, avant de se montrer réaliste. « Je suis un meilleur joueur, mais je crois que je n’ai pas encore atteint la moitié de mes capacités. Cet été, je veux bosser pour pouvoir tout donner la saison prochaine et tirer le maximum de mon potentiel. Je sais que je peux en faire plus. »

Déjà un élément-clé de la « Roja » ?

Bloqué sur les postes 3/4 par Jae’Sean Tate et Tari Eason ou encore Jabari Smith Jr. et Kenyon Martin Jr. dans la rotation de Houston, voire Alperen Sengun car il peut aussi dépanner au poste 5, Usman Garuba parvient cependant à utiliser ses passages en sélection pour gagner en confiance (et faire grossir son palmarès).

Justement, quoi de mieux que son expérience européenne dorée de l’été dernier, avec l’Espagne, pour s’en rendre compte ? Lui qui avait tourné à 4.7 points, 5.0 rebonds et 2.6 passes de moyenne (sur 17 minutes) sous les ordres de Sergio Scariolo.

« Évidemment », affirme le 23e choix de la Draft 2021, concernant les bienfaits de cet EuroBasket sur sa carrière. « Je me suis de nouveau senti comme un vrai joueur de basket, après une année difficile où j’ai manqué la Summer League. C’était très bien et, maintenant, nous avons un événement comme la Coupe du monde, où nous allons nous donner au maximum. »

Pour rappel, lors du prochain Mondial dont elle sera tenante du titre, la « Roja » se trouvera dans la poule G à Jakarta (Indonésie) avec le Brésil, l’Iran et la Côte d’Ivoire. Si elle termine aux deux premières places, elle croisera ensuite avec le groupe de la France au second tour, pour espérer atteindre les 1/4 de finale.

Usman Garuba Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 24 10 43.2 25.0 71.4 0.9 2.6 3.5 0.7 1.2 0.4 0.3 0.5 2.0 2022-23 HOU 75 13 48.6 40.7 61.7 1.6 2.5 4.1 0.9 1.8 0.6 0.6 0.4 3.0 Total 99 12 47.5 36.7 63.0 1.4 2.5 3.9 0.8 1.7 0.6 0.5 0.4 2.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.