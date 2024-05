Brook Lopez, le roi des mutants

Existe-t-il quelque chose de plus beau que de voir les plus grands athlètes faire évoluer leur jeu pour continuer d’exceller dans leur discipline, ou tout simplement y survivre ?

Milwaukee dispose aussi d’un sacré specimen en la matière avec Brook Lopez, pivot caméléon qui a su faire évoluer son jeu de manière drastique au fil des années. Plutôt cantonné à de la finition près du cercle, avec du travail poste bas lorsqu’il était aux Nets, le poste 5 s’est adapté au basket actuel, davantage tourné vers le tir extérieur.

À force de travail, il est ainsi devenu un shooteur très correct pour un pivot, terminant six de ses sept dernières saisons au-delà des 33.3% de réussite derrière l’arc. La saison régulière écoulée est même la meilleure de sa carrière sur ce point, à 37.4% d’adresse derrière la ligne à 7m25.

Évoluer pour prospérer en NBA

En parallèle, le jumeau de Robin a également développé son sens de la défense, mettant en valeur sa taille et sa dimension athlétique pour devenir un spécialiste de la dissuasion. Des qualités reconnues, même s’il a échoué dans sa quête du titre de meilleur défenseur de l’année, avec seulement 82 points de moins que Jaren Jackson Jr.

Sa deuxième place reste une belle réussite pour un joueur de 34 ans, qui n’était clairement pas référencé comme un défenseur d’élite au début de carrière, mais qui a également progressé grâce à son travail.

Cette saison, au coeur du « drop coverage » des Bucks dont il est la pièce centrale, il a notamment compilé 12 matchs à 5 contres et plus, 6 matchs à 6 contres et plus et a scellé un nouveau record personnel avec 9 « blocks » face à Brooklyn. Il a aussi terminé la saison régulière en tête au classement des tirs contestés (1 293).

« C’est fou de constater que nous lui avons demandé d’en faire encore plus cette année et que, non seulement il a répondu présent, mais il l’a fait à un niveau exceptionnel », a confié son coach, Mike Budenholzer. « Il a la confiance de ses coéquipiers et des membres du staff. La défense est clairement construite autour de lui et de ce qu’il fait. Je pense que pendant une grande partie de la saison et lorsque les matchs étaient vraiment importants, on peut dire que nous avions la meilleure défense de la ligue grâce à son impact, qui a été énorme. Il a cette capacité à changer les trajectoires de tir, à contrer… Il possède cette dimension athlétique qui est sous-estimée, sa communication… Il incarne tout ce que vous attendez d’un gars qui est le pilier de votre défense ».

Un joueur devenu ultra-complet

En face, Erik Spoelstra a loué son sens de l’adaptation et la capacité de Brook Lopez à avoir suivi l’évolution de la ligue, qui a fait de lui un joueur complet et un sacré casse-tête pour ses adversaires.

« Je crois vraiment que personne n’avait imaginé qu’il pourrait devenir un défenseur influent », avait souligné le coach du Heat plus tôt dans la saison. « Il a la taille, il est intelligent… Je ne sais pas si c’est parce qu’il a trouvé le bon système, avec l’équipe, les coachs et les joueurs pour l’accompagner dans ce qu’il fait, mais il est extrêmement perturbant en défense. Il sait simplement comment utiliser sa taille et ne se fait pas souvent avoir ».

Aux Bucks, il est donc devenu un rouage essentiel du dispositif de Mike Budenholzer, le parfait complément pour couvrir les arrières du « Big Three » Holiday-Middleton-Antetokounmpo. Son revers face à Jaren Jackson Jr. dans la course au meilleur défenseur de l’année est loin de représenter une fin en soi. D’autant que les playoffs et son affrontement avec Bam Adebayo vont lui permettre de passer rapidement à autre chose.

« Je suis juste concentré sur le fait de continuer et de progresser là-dessus, de façon à devenir encore meilleur sur la postseason », a-t-il notamment indiqué.

Brook Lopez Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 NJN 82 31 53.1 0.0 79.3 2.7 5.4 8.1 1.1 3.1 0.5 1.8 1.8 13.0 2009-10 NJN 82 37 49.9 0.0 81.7 3.3 5.4 8.7 2.3 3.1 0.7 2.5 1.7 18.8 2010-11 NJN 82 35 49.2 0.0 78.7 2.4 3.6 6.0 1.6 2.9 0.6 2.2 1.5 20.4 2011-12 NJN 5 27 49.4 0.0 62.5 1.6 2.0 3.6 1.2 1.6 0.2 1.2 0.8 19.2 2012-13 BRK 74 31 52.1 0.0 75.8 2.8 4.1 6.9 1.0 2.1 0.5 1.8 2.1 19.4 2013-14 BRK 17 31 56.3 0.0 81.7 2.3 3.7 6.0 0.9 3.1 0.5 1.7 1.8 20.7 2014-15 BRK 72 29 51.3 10.0 81.4 3.0 4.5 7.4 0.7 2.9 0.6 1.4 1.8 17.2 2015-16 BRK 73 34 51.1 14.3 78.7 2.8 5.1 7.9 2.0 3.0 0.8 2.4 1.7 20.6 2016-17 BRK 75 30 47.4 34.6 81.0 1.6 3.8 5.4 2.4 2.6 0.5 2.5 1.7 20.5 2017-18 LAL 74 23 46.5 34.5 70.3 1.0 3.0 4.0 1.7 2.6 0.4 1.3 1.3 13.0 2018-19 MIL 81 29 45.2 36.5 84.2 0.4 4.5 4.9 1.2 2.3 0.6 1.0 2.2 12.5 2019-20 MIL 68 27 43.5 31.4 83.6 0.9 3.7 4.6 1.5 2.4 0.7 1.0 2.4 12.0 2020-21 MIL 70 27 50.3 33.8 84.5 1.5 3.5 5.0 0.7 2.1 0.6 0.9 1.5 12.3 2021-22 MIL 13 23 46.6 35.8 87.0 1.5 2.6 4.1 0.5 2.6 0.6 0.9 1.2 12.4 2022-23 MIL 78 30 53.1 37.4 78.4 2.0 4.7 6.7 1.3 2.6 0.5 1.4 2.5 15.9 2023-24 MIL 79 31 48.5 36.6 82.1 1.5 3.7 5.2 1.6 2.4 0.5 1.0 2.4 12.5 Total 1025 30 49.6 34.9 79.6 2.0 4.2 6.2 1.4 2.6 0.6 1.6 1.9 16.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.