Jarred Vanderbilt, l’energizer des Lakers

Arrivé aux Lakers à la « trade deadline » dans l’échange impliquant Russell Westbrook, Jarred Vanderbilt a dépassé les attentes placées en lui. Encore mieux, il n’a même pas eu besoin de période d’adaptation.

Sur le banc, lors de ses deux premiers matchs sous les couleurs « Purple & Gold », il a réussi à convaincre par son impact immédiat Darvin Ham de l’intégrer de suite dans le cinq départ.

L’une de ses premières titularisations a ainsi eu lieu face aux Mavericks, le 26 février dernier. Alors que les Lakers étaient menés de plus de 20 points, c’est lui qui a sonné la révolte, notamment au cours d’un troisième quart-temps, où il n’a cessé d’harceler Luka Doncic, dès que ce dernier passait sa moitié de terrain, provoquant de multiples pertes de balles adverses. Grâce à ses efforts défensifs, les Lakers ont réussi à renverser le match, et à s’imposer sur le parquet de Dallas.

Durant cette rencontre, il a affiché ses qualités défensives au grand public. Son envergure, ses capacités athlétiques, son énergie et son instinct font qu’il joue avec un acharnement peu commun. Il est ainsi toujours en train de mettre la pression sur le porteur de balle adverse.

« Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte » a-t-il expliqué à The Athletic. « C’est une question d’énergie, mais aussi d’intelligence. Par exemple, je sais qui je peux prendre. Je sais quand reculer. Je sais, rien qu’en lisant le rapport de scouting, quand je peux tenter l’interception. Je sais aller dans certaines directions, quel que soit le joueur. Il y a donc beaucoup de travail à la vidéo et d’analyses qui entrent en ligne de compte ».

Meurtri par les blessures

Au lycée, Jarred Vanderbilt, était un prospect cinq étoiles, et avait participé au McDonald’s All-American, un match réunissant les meilleurs joueurs de « high school » du pays.

Pendant la majeure partie de sa scolarité au lycée, et même à son entrée à la fac de Kentucky, il était considéré comme un futur premier tour de Draft. Mais les blessures se sont mises au travers de son développement. Il s’est ainsi fracturé le pied à deux reprises au lycée, choisissant de se faire opérer la deuxième fois et de se faire implanter une vis pour se stabiliser. Malheureusement pour lui, il a subi une troisième fracture du pied à Kentucky.

« J’ai raté trois ou quatre ans pendant lesquels je pouvais simplement me développer et devenir le joueur que je suis » a-t-il déclaré. « Avoir ce temps libre sans jouer au basket, cela m’a fait vraiment apprécier le jeu et comprendre ce que cela signifie pour moi. Donc, chaque fois que j’entre sur le parquet, je joue chaque match comme si c’était mon dernier ».

Malgré les multiples blessures de Jarred Vanderbilt, John Calipari, coach de Kentucky, lui a conseillé de se présenter à la Draft. L’ailier a alors décidé de résoudre son problème de blessure une fois pour toutes. Il a ainsi décidé de subir une greffe osseuse sur son pied gauche afin de renforcer la zone qui le gênait. Lorsque ses médecins lui ont dit qu’il y avait un risque accru que la même intervention soit nécessaire sur son pied droit, il a décidé de se faire opérer des deux pieds dans les plus brefs délais. Pendant près de six mois, il a été immobilisé. Résultat : sa cote a chuté, et il n’a été sélectionné qu’en 41e position lors de la Draft 2018.

Et lors de ses deux premières saisons au sein de la Grande Ligue, il n’a disputé que 28 matchs au total…

Après seulement un an et demi à Denver, il est envoyé à Minnesota. Une équipe où il va enfin pouvoir faire ses preuves. Là-bas, il s’est imposé comme un titulaire important, mais également comme un défenseur solide, permettant à la franchise de retrouver les playoffs en 2022.

« Il s’adapte à presque tous les postes » raconte Chris Finch, l’entraîneur des Timberwolves. « Il fait tout ce dont les équipes gagnantes ont besoin. Il joue dur. Il fait en sorte que les possessions supplémentaires se produisent. Il défend sur tous les joueurs que vous lui demandez de défendre. C’est un joueur d’équipe. Il connaît son rôle ».

Mais voilà, alors que Jarred Vanderbilt pensait avoir enfin trouvé sa place chez les Wolves, la franchise l’échange au Jazz l’été qui suit. Il est impliqué dans le trade XXL de Rudy Gobert.

Le facteur X des Lakers

Après quelques mois au Jazz, Jarred Vanderbilt débarque aux Lakers lors de la « trade deadline » 2023. Ces derniers pointaient alors à la 13e place de l’Ouest. Ils ont donc logiquement décidé de chambouler leur effectif avec les venues de Jarred Vanderbilt, Malik Beasley, Mo Bamba ou encore D’Angelo Russell.

Bien que l’ailier ne soit pas le joueur le plus connu parmi les recrues des Lakers, il est devenu l’une des figures centrales du redressement de l’équipe sur les dernières semaines de la saison régulière.

Inspiré par Dennis Rodman, il le montre sur le terrain en défendant sur le meilleur joueur adverse à chaque match, mais également en dehors des parquets par ses tenues flashy.

« En grandissant, je ne basais pas mon jeu en fonction de Dennis Rodman » précise Jarred Vanderbilt. « Mais mon rôle, depuis que je suis en NBA, est d’essayer de reproduire ce qu’il faisait. Les vrais basketteurs et les vrais joueurs de basket ne sous-estiment pas cet aspect du jeu ».

Jarred Vanderbilt est ainsi devenu le complément idéal à LeBron James et Anthony Davis sur le frontcourt. Depuis son arrivée aux Lakers, il tourne à 7.2 points, 6.7 rebonds et 1.2 interception, mais son impact va au-delà des chiffres. Chaque soir, il se bat, gêne le meilleur joueur adverse, tout en diffusant son énergie à ses coéquipiers.

« C’est le meilleur défenseur de la NBA » affirme Austin Reaves. « Vando fait toutes ces actions à la Dennis Rodman pour nous » ajoute D’Angelo Russell.

Avec AD capable de protéger le cercle, Jarred Vanderbilt a la liberté de poursuivre son joueur sur le périmètre de manière agressive, sachant que s’il est battu, Anthony Davis sera là en dernier rideau.

« Son énergie, son effort à lui seul, il sait où se placer sur chaque possession » souligne LeBron James. « Et il sait comment utiliser les équipes qui ne le considèrent pas comme une menace offensive ».

Depuis la « trade deadline », les Lakers présentent d’ailleurs un bilan de 18 victoires pour seulement 8 défaites, le meilleur de l’Ouest. De plus, ils ont le troisième meilleur « Defensive Rating » de toute la ligue sur la même période. Des chiffres qui augmentent la valeur de Jarred Vanderbilt. Ce dernier dispose toutefois d’une « team option » de 4.7 millions de dollars pour la saison prochaine, que les Lakers ont l’intention d’activer. Une bonne nouvelle pour le joueur, qui en est déjà à sa quatrième franchise depuis son arrivée dans la ligue en 2018.

Jarred Vanderbilt Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DEN 17 4 47.4 0.0 60.0 0.4 0.9 1.4 0.2 0.5 0.4 0.5 0.1 1.4 2019-20 * All Teams 11 4 62.5 0.0 100.0 0.3 0.6 0.8 0.2 0.6 0.3 0.6 0.1 1.1 2019-20 * DEN 9 5 71.4 0.0 0.0 0.3 0.6 0.9 0.2 0.7 0.3 0.8 0.1 1.1 2019-20 * MIN 2 3 0.0 0.0 100.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2020-21 MIN 64 18 60.6 20.0 55.9 1.8 3.9 5.8 1.2 1.9 1.0 0.8 0.7 5.4 2021-22 MIN 74 25 58.7 14.3 65.6 2.9 5.5 8.4 1.3 2.5 1.3 1.0 0.6 6.9 2022-23 * All Teams 78 24 54.8 32.2 69.1 2.2 5.3 7.5 2.4 2.4 1.1 1.2 0.3 7.9 2022-23 * UTH 52 24 55.6 33.3 65.7 2.3 5.5 7.9 2.7 2.6 1.0 1.3 0.3 8.3 2022-23 * LAL 26 24 52.9 30.3 78.4 1.9 4.8 6.7 1.6 2.2 1.2 1.1 0.2 7.2 Total 244 21 57.3 28.8 64.3 2.1 4.5 6.6 1.5 2.1 1.1 1.0 0.5 6.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.