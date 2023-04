Ayo Dosunmu frustré d’avoir perdu sa place de titulaire

Il fut le grand gagnant des malheurs de Lonzo Ball depuis janvier 2022. On le sait, le meneur de jeu n’a jamais réussi à mettre ses soucis au genou gauche derrière lui et Ayo Dosunmu a donc été propulsé titulaire à Chicago. Le rookie avait réalisé une bonne première saison et il continuait sur cette lancée en ce début d’exercice 2022/23.

Sauf que les Bulls ont fait venir Patrick Beverley et depuis la reprise, après le All-Star Game, Ayo Dosunmu a perdu sa place dans le cinq majeur. Son impact a aussi chuté, en passant de 9.6 points et 7.6 shoots tentés de moyenne en 28 minutes jusqu’à mi-février, à 5.9 points et 5 shoots par match en 19 minutes depuis.

Lui qui se réjouissant de l’arrivée de Patrick Beverley, en le voyant comme un modèle à suivre, est logiquement frustré par ce déclassement.

« C’est la réalité : chaque joueur est un compétiteur et veut démarrer les rencontres », déclare-t-il ainsi dans les colonnes du Chicago Sun-Times. « Mais à ce stade la saison, il s’agit de tenter de gagner le plus possible. On n’a pas le temps de se préoccuper du reste car dans quelques jours, on sera en play-in. On jouera notre saison sur un match. Je pense surtout à gagner, à aider mon équipe. »

En fin de contrat rookie, Ayo Dosunmu sera-t-il conservé cet été par les Bulls, qui devront aussi faire un choix avec un autre meneur de jeu, Coby White ? Et si oui, pourra-t-il retrouver sa place de titulaire ?

« J’ai beaucoup de travail à faire durant l’intersaison si je veux atteindre mes objectifs. On regarde certains matches en arrière et on se dit que si on avait su certaines choses plus tôt, ça aurait été différent. Ce sera clairement ma priorité cet été, mais pour l’instant, je suis concentré sur les derniers matches de saison régulière. »

Ayo Dosunmu Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 CHI 77 27 52.0 37.6 67.9 0.4 2.4 2.8 3.3 2.4 0.8 1.4 0.4 8.8 2022-23 CHI 78 26 49.6 32.2 81.5 0.6 2.1 2.7 2.6 2.3 0.8 1.2 0.3 8.5 Total 155 27 50.8 35.0 74.8 0.5 2.3 2.7 2.9 2.3 0.8 1.3 0.4 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.