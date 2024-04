Course au MVP | Pour la presse américaine, Joel Embiid et Nikola Jokic sont au coude-à-coude

Comme chaque année depuis 2016/17, ESPN a l’habitude de réaliser plusieurs pointages en cours de saison pour connaître la tendance des votants pour le MVP en amont du mois de mai. Pour ce faire, 100 journalistes qui couvrent 28 des 30 équipes de la ligue sont ainsi interrogés.

Mi-décembre, on se souvient que c’est Jayson Tatum qui virait en tête du premier sondage et, deux mois plus tard au moment du All-Star Break, c’est Nikola Jokic qui était le favori de ce panel de spécialistes. Pour le troisième et dernier pointage, c’est Joel Embiid qui tient maintenant la corde chez la presse américaine.

Sauf que l’on ne peut pas dire que le pivot des Sixers fasse l’unanimité, car avec ses 790 points et 40 premières places (sur 100 possibles), il ne devancerait que de… 2 petits points Nikola Jokic, le double MVP en titre ! Un Nikola Jokic qui hériterait, lui, de 42 premières places (pour 788 points, donc).

Le podium serait complété par Giannis Antetokounmpo (612 points et 18 premières places), détenteur du meilleur bilan de la ligue, alors que Jayson Tatum (292 points) et Luka Doncic (37 points) suivraient dans le Top 5.

Autant dire que la lutte promet d’être serrée jusqu’au bout entre Joel Embiid (33.2 points, 10.2 rebonds, 4.2 passes, 1.7 contre, 1.1 interception) et Nikola Jokic (24.9 points, 11.9 rebonds, 9.9 passes, 1.2 interception) qui, comme en 2021 puis 2022, se battront pour décrocher la plus prestigieuse des récompenses individuelles. À dix jours de la fin de la saison régulière, il est néanmoins évident que tout reste à faire dans cette course au MVP 2023 et avec 6-7 matchs à jouer chacun, Embiid comme Jokic ont encore le temps de marquer les esprits des votants…

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.2 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.2 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHL 39 34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.9 1.7 34.7 Total 433 32 50.4 34.1 82.6 2.2 8.9 11.2 3.6 3.1 0.9 3.4 1.7 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.