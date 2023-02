Encore une performance de choix pour Walker Kessler

« Je vais répondre à trois de vos questions tout de suite, avant même qu’elles ne soient posées : oui, la première action était dessinée pour lui à 3-pts. Oui, il m’a forcé à le faire depuis le shoot qu’il a marqué lors du Skills Challenge. Et oui, je suis heureux qu’il soit rentré. »

Will Hardy a anticipé les choses. Le coach du Jazz savait qu’il allait être questionné sur ce premier tir du match contre Oklahoma City. Car un shoot à 3-pts de Walker Kessler, son premier tenté de la saison, c’est évidemment surprenant.

« Je lui ai demandé s’il avait vu mon shoot à 3-pts pendant le All-Star week-end », raconte Walker Kessler pour le Salt Lake Tribune. « Il m’a répondu que la première action après la coupure serait alors un tir primé pour moi. Et il l’a fait. On l’a préparé pendant le shootaround, où j’ai pris une vingtaine de shoots. »

Le tir primé du pivot est tombé dedans, comme un signe annonciateur de son très bon match à venir avec 7 points à 3/4 au shoot, 18 rebonds et 7 contres dans cette victoire contre le Thunder. Ses deux dernières actions du temps réglementaire sont encore plus remarquables car bien plus décisives.

« Il a le potentiel pour être quelqu’un autour duquel on peut construire une défense »

En attaque, il remet d’abord les deux équipes à égalité, 106 partout, après avoir récupéré le raté de Kelly Olynyk puis son propre rebond pour glisser la balle dans le cercle. Puis en défense, quand Isaiah Joe déborde le pivot et file vers le cercle. Avec ses longs bras, le gauche surtout, Walker Kessler contre le joueur d’Oklahoma City.

« C’est un gros shooteur, donc je devais un peu le gêner », décrit Walker Kessler. « Quand il a pénétré, je savais que face à moi, qui suis un gros contreur, il allait faire un layup renversé. J’ai donc contesté avec mes deux mains et je savais que j’allais bloquer le tir avec ma main gauche. C’était la première fois que je montre de l’émotion après une action, donc j’ai dû me contrôler. »

C’est un match réussi de plus pour le jeune rookie de 21 ans, qui tourne à 11.1 points à 70% de réussite au shoot, 10.7 rebonds et 2.7 contres de moyenne depuis qu’il est titulaire (18 matches). Des stats dignes de son prestigieux prédécesseur, Rudy Gobert.

« Ce contre sur Joe est énorme, peu de joueurs peuvent faire ce genre d’action », se réjouit Will Hardy. « Il en fait tellement pour nous. Je suis sans cesse sur son dos. Il a tellement à donner, il peut faire des soirées à 18 rebonds et 7 contres, mais peut faire mieux encore. Il a le potentiel pour être quelqu’un autour duquel on peut construire une défense. Il a fait de grands progrès cette saison. »