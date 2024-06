Après les « Kentucky Knicks » de ces dernières années (Immanuel Quickley, Julius Randle et anciennement Nerlens Noel et Kevin Knox, mais aussi l’ancien assistant Kenny Payne), place désormais à un nouveau surnom pour la franchise de New York, avec les « Knickanova Knicks », alors que Jalen Brunson et Josh Hart se sont récemment retrouvés dans la « Big Apple », plus de cinq ans après la fin de leur aventure commune à Villanova.

De quoi rendre fier Jay Wright, l’ancien coach des deux joueurs des Knicks, retraité depuis le printemps dernier, ravi du renforcement des liens entre Villanova et New York. « J’ai vu ça, oui. Tous les gens que je connais dans la région de New York m’ont envoyé un texto. J’adore ! » a-t-il ainsi réagi.

Le néo-retraité explique en effet que la ferveur déjà existante pour le club de Manhattan sur le campus de Villanova ne cesse d’exploser ces dernières semaines, après la réunion des deux anciens Wildcats.

« Les gens à Villanova sont surexcités, car ils sont tous des fans des Knicks » ajoute-t-il, rappelant au passage que malgré la proximité du campus avec Philadelphie, c’est bien à New York que se trouve la plus grande concentration de supporters du programme de Villanova. « C’est vraiment enthousiasmant pour tout le monde dans cette communauté. Ça apporte de la joie à tout le monde. Moi, je suis fier comme un père, qui regarde jouer ses enfants. Comme s’ils avaient quitté le foyer pour démarrer une entreprise ensemble. »

Pas surpris de leur réussite, dans le plus coriace des gros marchés

Véritable « papa poule » fier de ses deux anciens poulains, donc, Jay Wright a aussi de quoi être satisfait sur le plan sportif. Notamment en observant le très gros niveau de jeu de Jalen Brunson cette saison, pas loin du All-Star Game après avoir signé un juteux contrat l’été dernier.

« Aujourd’hui, c’est une bonne affaire [pour les Knicks] ! » plaisante-t-il d’ailleurs à ce sujet. « Plus sérieusement, je pense que ça a toujours été naturel pour lui d’être un leader. [À Villanova], il a attendu son tour, son heure pour briller. Même chose en NBA. »

Quant à Josh Hart, il partage sans surprise l’avis général : par son énergie débordante et sa mentalité de col bleu, il est fait pour New York. « Il adore être à New York, je pense. Et j’ai l’impression qu’il aimerait y rester » poursuit-il, alors que l’arrière/ailier s’est effectivement très bien, et très vite, intégré au groupe.

Une salle passionnée dans une ville exigeante et impitoyable, que les deux anciens de ‘Nova ont su se mettre dans la poche. « Quand tu joues bien à New York, tu es davantage observé, tu fais face à davantage de challenges. Et je pense qu’ils sont tous les deux très malins dans leur approche et leur gestion des attentes » conclut alors Jay Wright, qui rappelle en plaisantant qu’il est leur premier supporter. « Je regarde tous leurs highlights. C’est comme si j’avais un deuxième dessert tous les soirs ! »