Pour Jerry Colangelo, il faut de nouvelles franchises pour accueillir toutes les stars actuelles

La création de nouvelles franchises n’est pas la priorité immédiate de la NBA. À l’occasion du All-Star Weekend, Adam Silver a réaffirmé que la ligue et ses propriétaires voulaient d’abord boucler la prochaine convention collective, pour bien comprendre le futur environnement financier, avant de penser à intégrer de nouveaux clubs.

Il n’empêche qu’autour de la ligue, l’arrivée de nouvelles franchises sonne désormais comme une évidence.

« Personnellement, je le crois » répond ainsi Jerry Colangelo, quand on lui demande s’il faut créer de nouveaux clubs. « Et je pense qu’il faut d’abord viser les marchés qui ont le plus de sens (Seattle et Las Vegas). »

Homme important dans le monde du basket américain, puisqu’il fut tout à tour dirigeant, propriétaire, président de la fédération américaine et désormais du Hall of Fame, Jerry Colangelo ne craint pas une dilution du talent en NBA avec la création de nouveaux clubs, comme ça a pu être le cas dans les années 80 ou 90.

« Les stars continuent d’arriver », répond-il. « Mikal Bridges à Brooklyn, il a mis 45 points lors de son troisième match. C’est une nouvelle star. Je ne suis pas inquiet à ce sujet. ‘Comment vous allez remplir ces équipes ?’ Il y a énormément de talent et de stars en devenir. Le basket se porte très bien. Le jeu a tellement évolué. J’avais l’habitude d’entendre ce genre de choses sur d’autres joueurs de la ligue. Qui va remplacer Oscar Robertson ? Qui va remplacer Jerry West ? Qui va remplacer Bill Russell ? Et puis il y avait une autre vague de joueurs, puis une autre vague et les vagues continuent d’arriver. »

Surtout qu’elles arrivent désormais du monde entier…

« Il y a un certain nombre de joueurs internationaux qui sont désormais finalistes [pour le Hall of Fame] – Tony Parker, Dirk Nowitzki, Pau Gasol, bien sûr. C’est incroyable que la croissance du jeu dans le monde entier continue d’exploser. Et je pense que ça va continuer, vous savez pourquoi ? Parce que c’est un jeu formidable. »