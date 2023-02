Convention collective : la NBA et le syndicat des joueurs veulent trouver un accord avant le 31 mars

Afin de se mettre d’accord sur la prochaine convention collective à adopter et ainsi éviter un lockout, la NBA et le syndicat des joueurs négocient depuis de longs mois. Comme aucun accord n’était trouvé malgré les négociations, les deux camps ont repoussé la date-butoir à deux reprises : le 15 décembre 2022, puis le 8 février.

Désormais, tous les yeux sont rivés sur la prochaine date : le 31 mars. Pour Adam Silver et Tamika Tremaglio, la directrice du syndicat des joueurs, il faudra donc trouver un accord avant 40 jours…

« Je dirais simplement que trouver un accord le plus vite possible est une priorité absolue. J’espère que ce sera fait d’ici la date », annonce le patron de la NBA à ESPN. « On est déterminé à conclure un accord », poursuit Tremaglio. « C’est une priorité pour nous. »

Les sujets de discussion sont encore nombreux. Si la NBA aurait finalement décidé d’abandonner l’idée d’un « hard cap », la question du tournoi de mi-saison et celle de la fin du « one-and-done » ne sont pas encore réglées.

« On est optimiste quant à certaines des opportunités qui peuvent être associées à un tournoi de mi-saison. On travaille encore à la logistique, à quoi cela pourrait ressembler et aux implications financières », explique CJ McCollum, président du syndicat des joueurs. « On parle beaucoup de l’âge », confirme de son côté Tamika Tremaglio. « On doit s’assurer d’avoir les bonnes structures en place pour permettre à des jeunes de 18 ans d’arriver en NBA. »

D’après nos confrères, qui évoquent une « dynamique positive » durant les négociations, l’optimisme règne : un accord devrait être trouvé d’ici le 31 mars. « Je dirais qu’on est dans une bonne situation », assure le joueur des Pelicans. « On doit continuer d’avancer et je suis satisfait des progrès. On peut encore faire mieux mais je pense qu’on va clairement dans la bonne direction. »