Bismack Biyombo et Terrence Ross à nouveau coéquipiers

La dernière rencontre des Suns face aux Clippers jeudi soir a été le théâtre d’un « fun fact » plutôt cocasse. À l’occasion de ses débuts avec Phoenix, Terrence Ross a ainsi retrouvé Bismack Biyombo comme coéquipier pour la troisième fois de sa carrière.

Le pivot avait rejoint l’ailier à Toronto lors de la saison 2015/16. Deux ans plus tard, alors que « Biz » avait rallié Orlando, c’est Terrence Ross qui l’a suivi pour une nouvelle saison ensemble, en 2017/18.

« Je continue de le suivre ! », s’amuse Terrence Ross. « Je l’ai dit à Biz, il m’a toujours embêté, donc je lui ai dit que j’allais le hanter aussi longtemps qu’il jouera. Et me revoilà ».

Suis-moi, je te fuis

Bismack Biyombo y est aussi allé de sa petite blague, avant de reconnaître l’importance de l’apport d’un joueur comme Terrence Ross, qui a d’ailleurs réalisé une première encourageante à 16 points, 4 rebonds et 4 passes décisives en 25 minutes, mais avec du déchet sur le tir extérieur (1/8).

« Je n’aime pas ça… Je vois que son casier était à côté du mien, je n’étais pas content. Je suis extrêmement déçu qu’il soit là. Quand j’ai vu la nouvelle qu’il signait ici, je me suis dit : ‘Oh non. Pas encore’. Mais c’est la NBA, j’imagine que certaines personnes doivent en suivre d’autres. Je dois être un très bon leader pour qu’il me suive comme ça », a-t-il ironisé avant de redevenir sérieux. « Quand j’ai vu qu’il avait obtenu un buyout, j’avais l’espoir qu’on puisse le récupérer. C’est la première chose que j’ai dite : ‘Il nous le faut’. Quand j’ai entendu qu’on l’avait eu, j’étais très heureux parce que Terrence est juste un mec qui aime jouer au basket, qui sait comment jouer ».

Sa présence facilitera aussi l’intégration de T-Ross et son adaptation à ce nouvel environnement. Bismack Biyombo l’aidera à ne pas se sentir trop seul, tout comme Chris Paul ou Elfrid Payton l’avaient fait à son arrivée. Sur le terrain également, l’arrivée d’un 6e homme en puissance comme Terrence Ross va constituer un superbe atout pour les Suns, particulièrement pour la « second-unit », dont Bismack Biyombo fait également partie.

« Quand tu joues avec une équipe de vétérans, l’adaptation est beaucoup plus rapide. Il faut juste savoir où se placer, faire les bonnes choses et jouer de la bonne façon », a-t-il ajouté. « On a besoin d’une deuxième unité solide pour pouvoir tenir nos promesses ».