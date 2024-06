Les Celtics veulent que Derrick White conserve son agressivité actuelle

Dans le duel au sommet à l’Est, les Celtics ont certes dû s’incliner cette nuit face à Milwaukee (131-125). Mais ils ont tout de même poussé les Bucks en prolongation, et ce, avec un effectif privé de quasiment tous ses titulaires…

Ce n’est ainsi pas faute d’avoir essayé pour Derrick White, meilleur scoreur de Boston à 27 points, plus 12 passes et 3 interceptions.

Depuis la blessure de Marcus Smart, soit une petite douzaine de matchs, l’ex-Spur tourne à 20 points, 6 passes et 5 rebonds par match. Le tout à un excellent 49% de réussite aux tirs dont 44% à 3-points. Du très très bon !

Garder le même état d’esprit

Au passage, Derrick White a tout simplement été nommé meilleur joueur de la semaine dans la conférence Est, une belle surprise et une sacrée récompense (une première dans sa carrière) pour l’ancien 29e choix de Draft en 2017 !

« Il faut simplement que je garde le même état d’esprit », relate Derrick White dans The Athletic. « Evidemment, j’ai plus d’opportunités de scorer. J’ai pris 24 tirs. Je doute que j’aurai 24 tirs quand tout le monde sera de retour, mais je dois garder la même mentalité et rester agressif. Ce ne sera peut-être pas 27 points mais je peux toujours faire d’autres choses qui vont nous aider à gagner des matchs. »

Replacé au centre de l’attaque celte en l’absence des Tatum, Brown voire Smart, Derrick White ne boude pas son plaisire. Même si cela peut également l’exposer à des situations délicates.

Comme face à Jrue Holiday en fin de match, quand ce dernier l’a dépossédé du ballon, alors que les Bucks effectuaient leur retour tonitruant…

« C’est un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Il a pris sur lui de monter la pression défensive face à moi, en repoussant les changements de défenseurs. Mais c’est aussi de ma responsabilité. Je dois me mettre dans une zone plus utile et mieux faire [dans la gestion du ballon]. »

À un niveau All-Star en février

Apprécié de ses coéquipiers par sa discrétion et son humilité, Derrick White n’est pas du genre à moufter quand il n’obtient pas assez de tickets shoots. Joueur d’équipe, modèle d’altruisme, il met toujours les résultats avant sa situation personnelle. Un exemple à suivre dans les vestiaires celtes.

« C’est important pour l’équipe qu’il maintienne cet état d’esprit », confirme Joe Mazzulla. « Quand il joue comme ça, peu importe qui est sur le terrain, on est une meilleure équipe grâce à la dynamique qu’il apporte, surtout sur le pick & roll et en transition. On doit clairement continuer comme ça, même quand tout le monde sera de retour. »

Restant sur trois double-double d’affilée (aux points – passes), Derrick White évolue à un « niveau All Star » ces deux dernières semaines pour son coéquipier, Malcolm Brogdon. Sur le mois de février, il en est à 22 points et 7 passes de moyenne, soit le double de ses moyennes de saison !

« Il pourrait être titulaire dans n’importe quelle équipe de la Ligue », ajoute Malcolm Brogdon. « Et il le prouve à chaque match. » Avec les différentes absences, il l’a d’ailleurs été pendant 50 des 58 matchs de Boston cette saison, le cinq idéal (Marcus Smart, Jaylen Brown, Jayson Tatum, Al Horford, Robert Williams) n’ayant pu être aligné… qu’une seule fois depuis le début de la saison. C’était face aux Warriors, avec la victoire au bout.

Derrick White Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAN 17 8 48.5 61.5 70.0 0.3 1.2 1.5 0.5 0.5 0.2 0.4 0.2 3.2 2018-19 SAN 67 26 47.9 33.8 77.2 0.5 3.2 3.7 3.9 2.2 1.0 1.5 0.7 9.9 2019-20 SAN 68 25 45.8 36.6 85.3 0.5 2.8 3.3 3.5 2.2 0.7 1.3 0.9 11.3 2020-21 SAN 36 30 41.1 34.6 85.1 0.4 2.6 3.0 3.5 2.5 0.7 1.3 1.0 15.4 2021-22 * All Teams 75 29 42.1 31.2 86.4 0.5 3.0 3.5 4.9 2.3 0.9 1.6 0.8 13.2 2021-22 * SAN 49 30 42.6 31.4 86.9 0.5 3.0 3.5 5.6 2.4 1.0 1.8 0.9 14.4 2021-22 * BOS 26 27 40.9 30.6 85.3 0.5 2.9 3.4 3.5 2.2 0.6 1.2 0.6 11.0 2022-23 BOS 82 28 46.2 38.1 87.5 0.6 2.9 3.6 3.9 2.2 0.7 1.2 0.9 12.4 2023-24 BOS 73 33 46.1 39.6 90.1 0.7 3.6 4.3 5.2 2.1 1.0 1.5 1.2 15.2 Total 418 28 45.0 36.3 85.4 0.6 3.0 3.5 4.1 2.2 0.8 1.4 0.9 12.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.