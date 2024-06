« J’ai l’impression que de venir à Milwaukee a été l’une des meilleures choses qui me soit arrivée dans ma carrière ». Champion NBA en 2021 avec les Bucks puis champion olympique avec Team USA quelques semaines plus tard, Jrue Holiday continue de s’épanouir dans le Wisconsin, alors qu’il s’apprête à disputer son deuxième All-Star Game ce week-end, en récompense de sa régularité et sa productivité des deux côtés du terrain.

S’il a beaucoup travaillé pour bénéficier de cette reconnaissance, le meneur sait aussi que ses coéquipiers Khris Middleton et Giannis Antetokounmpo sont pour beaucoup dans sa réussite. Est-ce que les trois composent le meilleur trio de la NBA ?

« Je ne sais pas si nous sommes le meilleur trio de la ligue, mais pour nous, on le ressent comme ça », a-t-il répondu. « Nous avons gagné ensemble. Nous avons été capables de traverser des hauts et des bas ensemble, avec Khris blessé, Giannis blessé ou la défaite en demi-finale de la Conférence Est (la saison dernière contre Boston). Être capable de se soutenir mutuellement est quelque chose que nous avons toujours fait depuis que je suis arrivé ici. J’ai été le dernier à compléter le trio. Nous avons une excellente relation, nous trois ».

Un vestiaire soudé autour de ses leaders

Avec ces trois-là, Milwaukee donne en effet le sentiment de pouvoir traverser toutes les tempêtes. Si le terrain a permis à chacun d’entre eux de mieux se connaître et se comprendre, Jrue Holiday a glissé que leur entente dépassait largement le cadre du basket.

« Nous avons beaucoup de similitudes, de choses en commun. Ce n’est pas seulement sur le terrain. Beaucoup de membre de nos familles ont le même âge. Cette équipe est vraiment, vraiment proche. C’est une bonne chose quand on peut s’entendre en dehors du terrain. Je pense que c’est utile sur le terrain. Je sais qu’on peut gagner même si on n’apprécie pas la personne hors basket. Mais je pense que la victoire est encore plus belle lorsque vous vous souciez de cette personne en dehors du terrain. Il y a une atmosphère familiale », a-t-il ajouté. « Nous avons fait des choses ensemble. Nos enfants prennent des cours de natation et de musique ensemble. Nous avons fêté Halloween et Pâques ensemble. Il y a moi, Giannis, Khris, Joe (Ingles) et Wes (Matthews). Tout le monde est assez proche dans cette équipe. C’est fun ».

Au-delà de cette entente qui a évolué au fil des années, Jrue Holiday a mis en avant l’esprit d’entraide du « Big Three » pour aller de l’avant, quels que soient les obstacles qui se présentent.

« Nous avons été capables de traverser les hauts et les bas ensemble. Chaque fois que l’on se trouve dans une situation où l’on est en difficulté, il n’y a que deux voies possibles. Soit vous baissez la tête, soit vous essayez d’en tirer le meilleur. Nous avons su progresser là-dessus ».

Créer un standard pour tout le groupe

Cet état d’esprit positif a été insufflé par Giannis Antetokounmpo, un leader qui tient à conserver et cultiver cette bonne atmosphère dans son vestiaire, ce qui semble parfaitement convenir au reste de l’équipe, y compris Jrue Holiday et et Khris Middleton donc.

« Il reste toujours positif. Il parle toujours de régularité, sur les bonnes habitudes qu’on doit cultiver. Grâce à ces bonnes habitudes, il a construit les fondations de ce que nous voulons faire. Les habitudes qu’il prend constituent également une base pour lui. C’est la raison pour laquelle il progresse aussi d’année en année », a également souligné Jrue Holiday, qui prend son rôle de lieutenant à cœur. « Si on me le demande, c’est clair que je vais aider. Ça fait partie de la vie d’une équipe, partager ses expériences et faire en sorte qu’un autre ne vive pas les mêmes expériences que vous, s’il peut les éviter (…). Ce sont mes coéquipiers, donc c’est aussi pour ça que je suis là. Pour ce qui est du terrain, j’essaie de donner l’exemple ».

