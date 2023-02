Malaki Branham, nouvel apôtre du shoot à mi-distance

Dans le marasme actuel des Spurs, qui n’ont gagné que deux matches en 2023, pour 17 défaites dont neuf de suite (série en cours), Malaki Branham est une satisfaction. Le rookie est irrégulier depuis le début de saison, mais sur les trois derniers matches, il se montre à son avantage.

Il tourne en effet à 21 points de moyenne à 55% de réussite au shoot et 44% à 3-pts. Ce qui frappe dans le style du jeune ailier (19 ans), c’est son jeu à mi-distance. Alors qu’il fait partie d’une génération marquée par le shoot primé, il aime prendre très régulièrement sa chance à cette distance.

Il a notamment profité du déplacement à Chicago pour rendre hommage à un des maîtres du genre, qu’il qualifie même de « roi à mi-distance ». « Je regarde beaucoup DeMar DeRozan », explique-t-il à l’Express News. « Lui, et aussi Bradley Beal et Devin Booker. Tous les joueurs qui shootent à mi-distance. J’essaie de prendre les mêmes shoots qu’eux. »

Contrairement à l’arrière des Bulls, Malaki Branham n’hésite pas à s’écarter à 3-pts puisqu’il prend presque un shoot sur deux derrière l’arc. Néanmoins, avec 25% de ses tirs pris à mi-distance, et un superbe 58% de réussite quand il shoote entre 3 et 5 mètres du cercle, l’ancien d’Ohio State est vraiment à l’aise à cette distance.

« Comme Gregg Popovich l’a dit, il a un tel talent pour marquer et prendre les espaces », commente Doug McDermott. « Il est toujours bien placé et lit bien les situations. Il peut aussi bien shooter à 3-pts, tout comme poser un ou deux dribbles pour trouver une bonne position à mi-distance. On peut voir qu’il a travaillé ça toute sa vie. Certains veulent davantage shooter à 3-pts et moins à mi-distance, mais lui est fluide dans les deux domaines. »

Pour l’anecdote, avec ses 22 et 26 points face à Sacramento et Philadelphie, il est devenu le rookie de San Antonio le plus prolifique sur deux matches depuis… Tim Duncan en 1998. Malaki Branham a en tout cas du temps de jeu depuis une semaine et il en fait donc un excellent usage.

« Les choses ralentissent pour moi », conclut-il. « Je prends mes positions et je fais ce que je sais faire. C’est aussi simple que ça. »