La course au MVP | LeBron James, le monstre de régularité

Depuis maintenant plus d’une décennie, Basket USA vous propose chaque mardi son Top 5 des candidats au trophée de « Most Valuable Player (MVP) ». Cette semaine, pour coller à l’actualité, nous avons décidé de mettre en lumière un joueur qui ne l’est que très rarement habituellement : LeBron James.

En passe de devenir le nouveau recordman de points en saison régulière, « LBJ » est sans doute ce qui se fait de mieux en termes de régularité. Tant statistiquement qu’au niveau des récompenses individuelles car, au-delà d’être par exemple le joueur qui compte le plus de saisons à minimum 20 points, 5 rebonds et 5 passes de moyenne (20, sur 20 possibles), il est surtout le joueur qui totalise le plus d’apparitions dans les votes pour le titre de MVP.

En fait, c’est très simple : depuis le lancement de sa carrière en 2003, LeBron James a toujours reçu au moins une voix dans ce scrutin. Cela donne donc 19 apparitions dans les votes sur 19 possibles, et ce nombre pourrait même grimper à 20 à la fin de la saison, pour un nouveau sans-faute impressionnant !

Dans le détail, le « King » a terminé quatre fois 1er (2009, 2010, 2012, 2013), quatre fois 2e (2006, 2014, 2018, 2020), trois fois 3e (2011, 2015, 2016), deux fois 4e (2008, 2017), une fois 5e (2007), une fois 6e (2005), une fois 9e (2004), une fois 10e (2022), une fois 11e (2019) et enfin une fois 13e (2021) !

LeBron James… et les autres

S’il n’est certes pas le recordman de trophées de MVP, car les six titres de Kareem Abdul-Jabbar restent encore inégalés, LeBron James est en revanche le recordman d’apparitions dans le scrutin (19), dans le Top 10 (17, à égalité avec Abdul-Jabbar) et dans le Top 3 (11).

Pour ce qui est du Top 5, seul « KAJ » fait pour le moment mieux que « LBJ » avec 15 apparitions pour l’actuel recordman de points en saison régulière contre 14 pour le futur. En outre, l’ancien pivot des Bucks et des Lakers compte 17 apparitions dans les votes du MVP et 9 présences sur le podium.

Derrière, la concurrence représentée par Tim Duncan, Karl Malone, Shaquille O’Neal, Michael Jordan ou encore Kobe Bryant et Bill Russell est assez loin, même s’ils n’ont évidemment pas à rougir de leurs accomplissements.

► Kareem Abdul-Jabbar :

– 17 fois dans les votes ; 17 fois dans le Top 10 ; 15 fois dans le Top 5 ; 9 fois dans le Top 3 ; 6 fois titré.

► Tim Duncan :

– 16 fois dans les votes ; 13 fois dans le Top 10 ; 9 fois dans le Top 5 ; 5 fois dans le Top 3 ; 2 fois titré.

► Karl Malone :

– 15 fois dans les votes ; 14 fois dans le Top 10 ; 9 fois dans le Top 5 ; 5 fois dans le Top 3 ; 2 fois titré.

► Shaquille O’Neal :

– 14 fois dans les votes ; 13 fois dans le Top 10 ; 8 fois dans le Top 5 ; 5 fois dans le Top 3 ; 1 fois titré.

► Michael Jordan :

– 13 fois dans les votes ; 11 fois dans le Top 10 ; 10 fois dans le Top 5 ; 10 fois dans le Top 3 ; 5 fois titré.

► Kobe Bryant :

– 13 fois dans les votes ; 12 fois dans le Top 10 ; 11 fois dans le Top 5 ; 5 fois dans le Top 3 ; 1 fois titré.

► Hakeem Olajuwon :

– 13 fois dans les votes ; 10 fois dans le Top 10 ; 6 fois dans le Top 5 ; 2 fois dans le Top 3 ; 1 fois titré.

► Bill Russell :

– 12 fois dans les votes ; 12 fois dans le Top 10 ; 11 fois dans le Top 5 ; 9 fois dans le Top 3 ; 5 fois titré.

► Larry Bird :

– 12 fois dans les votes ; 11 fois dans le Top 10 ; 9 fois dans le Top 5 ; 8 fois dans le Top 3 ; 3 fois titré.

► Magic Johnson :

– 12 fois dans les votes ; 10 fois dans le Top 10 ; 9 fois dans le Top 5 ; 9 fois dans le Top 3 ; 3 fois titré.

► Charles Barkley :

– 12 fois dans les votes ; 9 fois dans le Top 10 ; 4 fois dans le Top 5 ; 2 fois dans le Top 3 ; 1 fois titré.

► Dirk Nowitzki :

– 12 fois dans les votes ; 9 fois dans le Top 10 ; 3 fois dans le Top 5 ; 3 fois dans le Top 3 ; 1 fois titré.

► John Stockton :

– 12 fois dans les votes ; 9 fois dans le Top 10 ; 3 fois dans le Top 5 ; 3 fois dans le Top 3 ; 0 fois titré.

► Wilt Chamberlain :

– 11 fois dans les votes ; 11 fois dans le Top 10 ; 10 fois dans le Top 5 ; 7 fois dans le Top 3 ; 4 fois titré.

► Moses Malone :

– 11 fois dans les votes ; 10 fois dans le Top 10 ; 5 fois dans le Top 5 ; 4 fois dans le Top 3 ; 3 fois titré.

► Oscar Robertson :

– 11 fois dans les votes ; 9 fois dans le Top 10 ; 9 fois dans le Top 5 ; 5 fois dans le Top 3 ; 1 fois titré.

Giannis Antetokounmpo à surveiller ?

A propos des joueurs en activité, outre LeBron James bien sûr, notons la belle régularité de Chris Paul, à la manière d’un John Stockton par le passé, ainsi que celle de Kevin Durant.

Sans oublier Stephen Curry, James Harden ou Russell Westbrook juste derrière, même si Giannis Antetokounmpo semble être le mieux placé pour faire augmenter considérablement son total…

► LeBron James :

– 19 fois dans les votes ; 17 fois dans le Top 10 ; 14 fois dans le Top 5 ; 11 fois dans le Top 3 ; 4 fois titré.

► Chris Paul :

– 11 fois dans les votes ; 10 fois dans le Top 10 ; 5 fois dans le Top 5 ; 2 fois dans le Top 3 ; 0 fois titré.

► Kevin Durant :

– 10 fois dans les votes ; 10 fois dans le Top 10 ; 6 fois dans le Top 5 ; 4 fois dans le Top 3 ; 1 fois titré.

► Stephen Curry :

– 9 fois dans les votes ; 8 fois dans le Top 10 ; 4 fois dans le Top 5 ; 3 fois dans le Top 3 ; 2 fois titré.

► James Harden :

– 9 fois dans les votes ; 8 fois dans le Top 10 ; 6 fois dans le Top 5 ; 5 fois dans le Top 3 ; 1 fois titré.

► Russell Westbrook :

– 8 fois dans les votes ; 6 fois dans le Top 10 ; 4 fois dans le Top 5 ; 1 fois dans le Top 3 ; 1 fois titré.

► Giannis Antetokounmpo :

– 6 fois dans les votes ; 6 fois dans le Top 10 ; 4 fois dans le Top 5 ; 3 fois dans le Top 3 ; 2 fois titré.

► Kawhi Leonard :

– 6 fois dans les votes ; 5 fois dans le Top 10 ; 3 fois dans le Top 5 ; 2 fois dans le Top 3 ; 0 fois titré.

► Damian Lillard :

– 5 fois dans les votes ; 5 fois dans le Top 10 ; 1 fois dans le Top 5 ; 0 fois dans le Top 3 ; 0 fois titré.

COURSE AU MVP 2023 : NOTRE TOP 5

1 – Nikola Jokic (Nuggets)

Bilan : 37 victoires, 17 défaites – 1er à l’Ouest.

Matchs : 46 disputés sur 54 possibles.

Stats : 24.8 pts, 11.3 reb, 10.1 pds, 1.3 int, 0.7 ctr et 3.6 pdb en 34 min.

Pourcentages : 63% aux tirs, 39% à 3-pts et 83% aux lancers.

2 – Giannis Antetokounmpo (Bucks)

Bilan : 37 victoires, 17 défaites – 2e à l’Est.

Matchs : 43 disputés sur 50 possibles.

Stats : 32.2 pts, 12.4 reb, 5.3 pds, 0.8 int, 0.8 ctr et 4.0 pdb en 33 min.

Pourcentages : 54% aux tirs, 27% à 3-pts et 65% aux lancers.

3 – Joel Embiid (Sixers)

Bilan : 34 victoires, 18 défaites – 3e à l’Est.

Matchs : 40 disputés sur 52 possibles.

Stats : 33.4 pts, 10.2 reb, 4.1 pds, 1.1 int, 1.6 ctr et 3.7 pdb en 35 min.

Pourcentages : 53% aux tirs, 36% à 3-pts et 86% aux lancers.

4 – Jayson Tatum (Celtics)

Bilan : 38 victoires, 16 défaites – 1er à l’Est.

Matchs : 51 disputés sur 54 possibles.

Stats : 30.9 pts, 8.7 reb, 4.5 pds, 1.0 int, 0.7 ctr et 2.8 pdb en 37 min.

Pourcentages : 46% aux tirs, 36% à 3-pts et 87% aux lancers.

5 – Luka Doncic (Mavericks)

Bilan : 29 victoires, 26 défaites – 5e à l’Ouest.

Matchs : 47 disputés sur 55 possibles.

Stats : 33.4 pts, 8.9 reb, 8.2 pds, 1.5 int, 0.5 ctr et 3.6 pdb en 37 min.

Pourcentages : 50% aux tirs, 35% à 3-pts et 73% aux lancers.

Mentions : Kevin Durant (Nets), Ja Morant (Grizzlies), Domantas Sabonis (Kings), Stephen Curry (Warriors)…